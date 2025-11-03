Войти
ФСВТС: российским оружием заинтересовались за рубежом

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
Успешный боевой опыт и высокая эффективность повышают его привлекательность в глазах зарубежных партнеров, указал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Продемонстрированная высокая эффективность применения и успех российского оружия в зоне боевых действий увеличили к нему интерес со стороны зарубежных партнеров. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"С полной уверенностью могу сказать, что успешный боевой опыт и высокая эффективность, продемонстрированные нашим оружием, повышают его привлекательность в глазах зарубежных партнеров. Кроме того, боевой опыт, накопленный инновационными системами, такими как различные типы беспилотных летательных аппаратов, позволяет нам расширить ассортимент продукции, доступной для экспорта. Действенность этих новых образцов техники уже доказана", - сказал он в интервью, опубликованном на сайте службы.

Шугаев отметил, что особо востребованными российскими оборонными продуктами можно назвать системы вооружений и оборудование для сухопутных войск, радиолокационные системы, различные комплекты оборудования для обнаружения целей и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), применимые к беспилотным летательным аппаратам, системы противовоздушной обороны, а также средства ближнего боя. Кроме того, он также указал, что зарубежные страны продолжают проявлять интерес к самолетам, системам ПВО, оборудованию для сухопутных войск, противотанковым ракетным комплексам и стрелковому оружию.

"Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что оборонно-промышленный комплекс продемонстрировал устойчивость к давлению экономических и других санкций, введенных Западом. Компании, их руководство и сотрудники выдержали давление и объединили усилия, чтобы совместно решать сложные задачи. Наша отрасль адаптировалась к новым вызовам. Сейчас мы можем наблюдать, как отрасль справляется со своими задачами, связанными с государственным оборонным заказом и дальнейшим развитием военно-технического сотрудничества с другими странами", - подчеркнул Шугаев. 

