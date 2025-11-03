Источник изображения: Фото: "Военный осведомитель"

Колесные боевые машины итальянского производства B1 Centauro, вооруженные 105-мм пушками, замечены на вооружении одной из частей формирований киевского режима. Как сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель", такая техника поставлена в сформированный в конце сентября 78-й отдельный десантно-штурмовой полк противника.

Истребители танков получили самодельную защиту от дронов, в том числе устанавливаемые над башней мангалы.

Информация о том, что такие боевые машины могут оказаться на Украине, озвучивалась давно, в частности экспертами издания "РГ:русское оружие". В феврале текущего года была замечена переброска B1 Centauro автомобильными тралами в сторону "горячей точки". По всей видимости, несколько месяцев шла подготовка экипажей, после чего их с техникой отправили к линии соприкосновения.

В экипаж B1 Centauro входят 4 военнослужащих. Имеется 7,62-мм спаренный пулемет и еще один зенитный такого же калибра.

Боевая масса - 25000 кг. Двигатель - дизельный с турбонаддувом, мощностью 520 л.с. Скорость по шоссе - до 105 км/ч. Запас хода по топливу - 800 км.

Бронирование: лоб корпуса держит снаряды 25 мм, а борта - 14,5-мм пули пулеметов КПВТ.

Известно, что у "Кентавров" имеются большие проблемы проходимостью и надежностью. И, как писали ранее, они могут действовать лишь там, где имеются хорошие дороги.

Роман Катков