Войти
Вестник Мордовии

Итальянские колесные танки B1 Centauro со 105-мм пушками поступили в ВСУ

655
0
0

Источник изображения: Фото: "Военный осведомитель"

Колесные боевые машины итальянского производства B1 Centauro, вооруженные 105-мм пушками, замечены на вооружении одной из частей формирований киевского режима. Как сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель", такая техника поставлена в сформированный в конце сентября 78-й отдельный десантно-штурмовой полк противника.

Истребители танков получили самодельную защиту от дронов, в том числе устанавливаемые над башней мангалы.

Информация о том, что такие боевые машины могут оказаться на Украине, озвучивалась давно, в частности экспертами издания "РГ:русское оружие". В феврале текущего года была замечена переброска B1 Centauro автомобильными тралами в сторону "горячей точки". По всей видимости, несколько месяцев шла подготовка экипажей, после чего их с техникой отправили к линии соприкосновения.

В экипаж B1 Centauro входят 4 военнослужащих. Имеется 7,62-мм спаренный пулемет и еще один зенитный такого же калибра.

Боевая масса - 25000 кг. Двигатель - дизельный с турбонаддувом, мощностью 520 л.с. Скорость по шоссе - до 105 км/ч. Запас хода по топливу - 800 км.

Бронирование: лоб корпуса держит снаряды 25 мм, а борта - 14,5-мм пули пулеметов КПВТ.

Известно, что у "Кентавров" имеются большие проблемы проходимостью и надежностью. И, как писали ранее, они могут действовать лишь там, где имеются хорошие дороги.

Роман Катков

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Украина
Продукция
КПВТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 16:27
  • 11312
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность
  • 04.11 03:54
  • 4
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 04.11 00:29
  • 63
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.11 21:11
  • 1
В США жителям Чикаго дали совет при подлете российской ядерной «Булавы»
  • 03.11 19:17
  • 13
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 03.11 19:12
  • 333
Космонавтика Илона Маска
  • 03.11 18:04
  • 3
ГРЦ Макеева начнет работу по созданию многоразовой ракеты-носителя "Корона" в 2023 году
  • 03.11 17:17
  • 0
Запад, как обычно, стреляет сразу по двум зайцам
  • 03.11 06:44
  • 3
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 02.11 13:39
  • 178
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 01.11 02:30
  • 0
Ответ на ""Цифровая война" - новая реальность"
  • 31.10 19:12
  • 0
Комментарий к "Стало известно о сценарии ядерного «второго удара» России"
  • 31.10 14:08
  • 36
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 31.10 01:33
  • 2
Бездорожный рабочий: в войска начали массово поставлять вездеходы «Пластун-ТТ»