Дело на 7,5 млрд рублей: бывшие топ-менеджеры «Роснано» предстанут перед судом

Источник изображения: topwar.ru

История на крупную сумму снова выходит на публику – на этот раз речь о «Роснано» и, по версии следствия, о пропавших 7,5 млрд рублей. Генпрокуратура передала в суд дело Андрея Кушнарева. Его считают одним из участников схемы по выводу крупных денежных сумм со счетов корпорации.

Следователи уверяют, что схема успешно работала на протяжении 8 лет – с 2013-го по 2021-й годы. По их версии, бывшие топ-менеджеры ООО «Роснано» Юрий Удальцов и Кушнарев вместе с еще кем-то, чьи имена пока не называют, придумали и реализовали схему, через которую государственные средства постепенно утекали совсем не на развитие нанотехнологий.

Удальцов в те годы занимал высокие позиции внутри корпорации, а Кушнарев руководил инвестициями и возглавлял ООО «Крокус Наноэлектроника», совместное предприятие «Роснано» и Crocus Technology.

Сейчас в деле фигурирует цифра более 7,5 млрд руб. и обвинения по тяжелым статьям: организованная группа и хищение в особо крупном размере.

Теперь слово за судом. Будет разбирательство, свидетели, бумаги, экспертизы, и придется разбираться, где правда, а где нет. Главный вопрос – как именно такая огромная сумма смогла «раствориться» за годы, пока никто публично не задавал лишних вопросов.