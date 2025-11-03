Шугаев заявил о возросшем интересе к российскому оружию за рубежом

Шугаев: успех российского оружия на СВО повысил его рейтинг и расширил экспорт

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Успешное применение российского оружия на СВО повысило его рейтинг и расширило его экспортный ассортимент, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Боевой опыт всегда является фактором, который покупатели принимают во внимание при выборе между различными предложениями по системам вооружений. С полной уверенностью могу сказать, что успешный боевой опыт и высокая эффективность, продемонстрированные нашим оружием, повышают его привлекательность в глазах зарубежных партнеров. Кроме того, боевой опыт, накопленный инновационными системами, такими как различные типы беспилотных летательных аппаратов, позволяет нам расширить ассортимент продукции, доступной для экспорта. Действенность этих новых образцов техники уже доказана", - сказал Шугаев в интервью, размещенном на сайте службы.

В то же время он отметил, что были случаи, когда западные производители завышали параметры в рекламных характеристиках своих продуктов в надежде стать предпочтительным участником определенных тендеров и конкурсов.

"Из особо востребованных российских оборонных продуктов целесообразно выделить системы вооружений и оборудование для сухопутных войск, радиолокационные системы, различные комплекты оборудования для обнаружения целей и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), применимые к беспилотным летательным аппаратам, системы противовоздушной обороны, а также средства ближнего боя", - сказал Шугаев.