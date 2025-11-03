Шугаев заявил о возросшем интересе к российскому оружию за рубежом

Шугаев: успех российского оружия на СВО повысил его рейтинг и расширил экспорт
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Успешное применение российского оружия на СВО повысило его рейтинг и расширило его экспортный ассортимент, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России Дмитрий Шугаев.
В то же время он отметил, что были случаи, когда западные производители завышали параметры в рекламных характеристиках своих продуктов в надежде стать предпочтительным участником определенных тендеров и конкурсов.
"Из особо востребованных российских оборонных продуктов целесообразно выделить системы вооружений и оборудование для сухопутных войск, радиолокационные системы, различные комплекты оборудования для обнаружения целей и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), применимые к беспилотным летательным аппаратам, системы противовоздушной обороны, а также средства ближнего боя", - сказал Шугаев.