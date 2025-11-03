Войти
РИА Новости

Шугаев заявил о возросшем интересе к российскому оружию за рубежом

963
0
0
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Шугаев: успех российского оружия на СВО повысил его рейтинг и расширил экспорт

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Успешное применение российского оружия на СВО повысило его рейтинг и расширило его экспортный ассортимент, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Боевой опыт всегда является фактором, который покупатели принимают во внимание при выборе между различными предложениями по системам вооружений. С полной уверенностью могу сказать, что успешный боевой опыт и высокая эффективность, продемонстрированные нашим оружием, повышают его привлекательность в глазах зарубежных партнеров. Кроме того, боевой опыт, накопленный инновационными системами, такими как различные типы беспилотных летательных аппаратов, позволяет нам расширить ассортимент продукции, доступной для экспорта. Действенность этих новых образцов техники уже доказана", - сказал Шугаев в интервью, размещенном на сайте службы.

В то же время он отметил, что были случаи, когда западные производители завышали параметры в рекламных характеристиках своих продуктов в надежде стать предпочтительным участником определенных тендеров и конкурсов.

"Из особо востребованных российских оборонных продуктов целесообразно выделить системы вооружений и оборудование для сухопутных войск, радиолокационные системы, различные комплекты оборудования для обнаружения целей и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), применимые к беспилотным летательным аппаратам, системы противовоздушной обороны, а также средства ближнего боя", - сказал Шугаев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 16:27
  • 11312
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность
  • 04.11 03:54
  • 4
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 04.11 00:29
  • 63
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.11 21:11
  • 1
В США жителям Чикаго дали совет при подлете российской ядерной «Булавы»
  • 03.11 19:17
  • 13
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 03.11 19:12
  • 333
Космонавтика Илона Маска
  • 03.11 18:04
  • 3
ГРЦ Макеева начнет работу по созданию многоразовой ракеты-носителя "Корона" в 2023 году
  • 03.11 17:17
  • 0
Запад, как обычно, стреляет сразу по двум зайцам
  • 03.11 06:44
  • 3
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 02.11 13:39
  • 178
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 01.11 02:30
  • 0
Ответ на ""Цифровая война" - новая реальность"
  • 31.10 19:12
  • 0
Комментарий к "Стало известно о сценарии ядерного «второго удара» России"
  • 31.10 14:08
  • 36
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 31.10 01:33
  • 2
Бездорожный рабочий: в войска начали массово поставлять вездеходы «Пластун-ТТ»