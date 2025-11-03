Эксперт Коротченко: Осьмаков может заняться международным направлением в МО

Военный аналитик отметил, что новый замминистра обороны России опытный управленец, государственник, обладает стратегическим подходом к решению самых разных вопросов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Замминистра обороны РФ Василий Осьмаков, ранее занимавший пост первого заместителя главы Минпромторга, на новой должности может заняться международным направлением. Такое мнение высказал ТАСС военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Василий Осьмаков - это серьезное усиление команды главы российского военного ведомства Андрея Белоусова. Осьмаков - опытный управленец, государственник, обладает стратегическим подходом к решению самых разных вопросов. Огромный опыт практической работы в системе Минпромторга. И самое главное - у него системный взгляд на решение самых сложных существующих проблем. Его представление на саммите министров обороны СНГ свидетельствует о том, что он возьмет на себя международный блок в деятельности Минобороны России", - сказал Коротченко.

Эксперт отметил, что главным критерием Белоусова при формировании ядра руководства ведомства - это профессионализм и государственный подход к вопросам.

Коротченко добавил, что назначение Осьмакова будет благоприятствовать рациональному и эффективному расходованию средств, выделяемых Минобороны, чего добиваются как президент, так и глава ведомства.

31 октября Белоусов в ходе заседания Совета министров обороны государств СНГ сообщил о назначении Осьмакова заместителем министра обороны РФ.