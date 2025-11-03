Войти
Lenta.ru

Маск пообещал сверхспособности чипированным людям

653
0
0
Фото: Patrick Pleul / Pool / Reuters
Фото: Patrick Pleul / Pool / Reuters.

Маск: Чип Neuralink можно будет улучшать, его носители получат сверхспособности

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что пользователи чипа его компании Neuralink смогут получать улучшения. Об этом он сообщил в соцсети X.

Первым известным чипированным фирмой Маска пациентом стал американец Нолан Арбо. Предприниматель признался, что получившие имплант люди смогут обновлять свои чипы для расширения возможностей. По словам Маска, Арбо как раз может оказаться первым человеком, который получит апгрейд.

Также Маск пообещал, что пользователи Neuralink смогут получать не обычные, а двойные импланты. Судя по всему, они значительно увеличивают способности чипированного человека, однако миллиардер не стал раскрывать детали. Он намекнул, что в будущем обладатели имплантов будут иметь определенные сверхспособности.

В качестве примера владелец Neuralink привел ситуацию, в которой чип увеличивает реакцию пользователя. Маск отметил, что носитель импланта сможет побеждать большинство геймеров в видеоигры, «потому что в конечном итоге успех зависит от реакции».

В начале октября президент Neuralink Донджин Сео заявил, что получить имплант захотели около 10 тысяч человек. В настоящий момент компания успела установить чип 12 пациентам.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Tesla
Персоны
Илон Маск
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 16:27
  • 11312
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность
  • 04.11 03:54
  • 4
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 04.11 00:29
  • 63
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.11 21:11
  • 1
В США жителям Чикаго дали совет при подлете российской ядерной «Булавы»
  • 03.11 19:17
  • 13
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 03.11 19:12
  • 333
Космонавтика Илона Маска
  • 03.11 18:04
  • 3
ГРЦ Макеева начнет работу по созданию многоразовой ракеты-носителя "Корона" в 2023 году
  • 03.11 17:17
  • 0
Запад, как обычно, стреляет сразу по двум зайцам
  • 03.11 06:44
  • 3
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 02.11 13:39
  • 178
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 01.11 02:30
  • 0
Ответ на ""Цифровая война" - новая реальность"
  • 31.10 19:12
  • 0
Комментарий к "Стало известно о сценарии ядерного «второго удара» России"
  • 31.10 14:08
  • 36
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 31.10 01:33
  • 2
Бездорожный рабочий: в войска начали массово поставлять вездеходы «Пластун-ТТ»