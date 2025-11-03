Войти
Российский БПЛА «Молния» теперь доставляет FPV-дроны к месту пуска

Источник изображения: topwar.ru

В армии России придумали способ запуска беспилотников-камикадзе прямо перед украинскими позициями. Российский БПЛА «Молния», который и сам может использоваться в качестве барражирующего боеприпаса, теперь доставляет FPV-дроны к месту пуска.

На это жалуется эксперт с Украины Сергей «Флэш».

По его словам, «Молния» берет «на борт» два FPV-дрона с управлением при помощи сотовой связи. Аппарат пролетает «серую зону», где мобильный сигнал отсутствует. Когда он подлетает к позициям ВСУ, где сигнал уже есть, осуществляется пуск двух беспилотников меньшего размера.

Источник изображения: topwar.ru

«Молния» подвозит дроны в места стабильного покрытия LTE и сбрасывает за 5-10 км до цели

- поясняет «Флэш».

Собственно, о подобной тактике доставки FPV-дронов более крупными российскими беспилотниками противник уже сообщал как минимум в начале осени. В качестве носителей, наряду с «Молниями» назывались БПЛА «Орлан-10». Это позволяет нашим военным наносить удары вглубь вражеских позиций – даже за несколько десятков километров.

И если верить украинским экспертам, уже тогда случаи применения такой тактики были далеко не единичными. В частности, поступило сообщение, что подобным образом 4 сентября Вооруженными силами РФ были атакованы объекты противника в Запорожье.

Конечно, чем крупнее воздушная цель, тем проще ее сбить. Поэтому такая тактика подойдет для участков, где ПВО у противника либо слаба, либо была предварительно подавлена или перегружена.

