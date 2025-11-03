Войти
На вооружении ВСУ впервые заметили «картонные» итальянские танки

Фото: www.esercito.difesa.it / Wikimedia
Итальянские колесные танки Centauro впервые заметили на вооружении ВСУ

Колесные танки B1 Centauro итальянского производства впервые заметили на вооружении ВСУ. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

Машину заметили на ролике 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ. Судя по имеющимся изображениям, колесный B1 оснастили легкими решетчатыми экранами, которые прикрывают корпус и башню.

В сообщении предположили, что слабозащищенные Centauro «пропишутся» в тылу, как и французские колесные танки AMX-10RC. Французские машины используют в качестве импровизированной артиллерии для стрельбы с закрытых позиций из-за «картонной» брони.

Centauro серийно выпускали с 1991 по 2006 годы. Стальная броня B1 обеспечивает защиту от пуль калибра 12,7 миллиметра. Четырехосная машина способна развивать скорость почти до 100 километров в час. Основным вооружением Centauro стала нарезная пушка калибра 105 миллиметров.

В феврале стало известно, что в боекомплект AMX-10RC входят подкалиберные, кумулятивные и осколочно-фугасные снаряды.

