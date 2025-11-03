Войти
Британская компания Windracers модернизирует применяемые на Украине тяжелые БЛА ULTRA

БЛА ULTRA
БЛА ULTRA.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 1 ноября. Британская компания Windracers увеличивает грузоподъемность своего сверхтяжелого БЛА ULTRA (Uncrewed Low Cost TRAnsport) со 150 до 200 кг, а дальность полета – с 1000 до 2000 км.

Как заявил генеральный директор Windracers Саймон Мудерак изданию Jane's, модернизация запланирована на ближайшие месяцы. После ее завершения модернизированные БЛА ULTRA будут эксплуатироваться ВСУ на территории Украины, как предполагается, уже в начале 2026 года.

В текущей конфигурации БЛА ULTRA оснащен двумя двигателями внутреннего сгорания, мощность каждого из которых составляет около 50 л.с. Компания использует готовые промышленные двигатели, которые можно быстро устанавливать, снимать и заменять в ходе эксплуатации платформы. Для полетов на подобные расстояния с указанной полезной нагрузкой, дополнительная электроэнергия не потребуется.

Концепция разработки ULTRA изначально предусматривала создание прочного, надежного БЛА, для чего платформа на 90% состоит из алюминия. БЛА спроектирован для взлета и посадки в сложных условиях. В 2024 году Ultra эксплуатировался в Антарктиде.

По информации Windracers, ULTRA состоит из четырех ключевых компонентов: алюминиевого каркаса, силовой установки, автопилота и программного обеспечения, управляющего всей системой. При этом Windracers разрабатывает собственное программное обеспечение для автопилота. БЛА сможет выполнять взлет и посадку автономно, даже в отсутствии связи с пунктом управления.

По данным Jane's, сейчас ULTRA представляет собой недорогой тактический БЛА самолетного типа максимальной взлетной массой 510 кг. Аппарат с широким фюзеляжем выполнен по двухбалочной схеме, оснащен двумя установленными в носовой части тянущими винтами. Размах крыла БЛА – 9,3 м, длина – 5,4 м, высота в хвостовой части – 2,1 м. Продолжительность полета БЛА в базовой конфигурации превышает 12 часов, скорость – 135 км/ч. Компоненты платформы также были модернизированы, чтобы сделать ее более устойчивой к помехам и спуфингу. ULTRA может выполнять полет более часа в условиях отсутствия сигнала спутниковой навигационной системы практически не отклоняясь от заданного маршрута.

Хотя изначально основным предназначением БЛА ULTRA являлось снабжение подразделений, в настоящее время компания выполняет адаптацию платформы в соответствии с требованиями конечного пользователя, включая оснащение несколькими откидными люками для сброса полезной нагрузки и обеспечение возможности ведения разведки. При этом представитель компании отказался комментировать применение летальных полезных нагрузок в ходе операций на Украине.

Windracers уже поставила ВС Украины "десятки" БЛА ULTRA и планирует значительно увеличить поставки в течение следующих 12 месяцев в рамках инициативы правительства Великобритании по поставке ВСУ около 85 тыс. беспилотных летательных аппаратов. Компания также сотрудничала с ВС Украины при тестировании на этих платформах новых полезных нагрузок и другого оборудования сторонних поставщиков. С.Мудерак отказался комментировать, используются ли ULTRA на Украине в качестве средства доставки других беспилотных летательных аппаратов, включая FPV-дроны. Первая поставки БЛА ULTRA была выполнена в октябре 2023 года, а последняя – октябре 2025 года.

Как сообщал ЦАМТО, компания Windracers была основана в 2017 году и изначально предполагала разрабатывать беспилотные средства для снижения стоимости доставки гуманитарной помощи в отдаленные общины Африки. По этой причине конструкция БЛА разрабатывалась с учетом минимизации затрат, применения доступных компонентов, разработки собственной системы автопилота.

