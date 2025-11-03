МО допустило превращение блоковых структур в Азии в аналог НАТО

Речь идет об AUKUS, "Индо-тихоокеанской четверке", QUAD и других структурах

КУАЛА-ЛУМПУР, 1 ноября. /ТАСС/. Закрытые блоковые структуры в Азиатско-тихокеанском регионе, такие как AUKUS, "Индо-тихоокеанская четверка", QUAD и другие, могут трансформироваться в аналог НАТО. Об этом заявил замминистра обороны РФ Олег Савельев на 12-м совещании министров обороны государств - участников "СМОА плюс".

Он обратил внимание на то, что Россия видит особую опасность в проводимой под эгидой индо-тихоокеанских стратегий "активной линии Запада на размывание, переформатирование и подмену сложившейся за долгие годы асеаноцентричной архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе новыми закрытыми блоковыми структурами, такими как AUKUS, "Индо-тихоокеанская четверка", QUAD, SQUAD, JAPHUS и другие.

"Их деятельность ведет к появлению в регионе новых разделительных линий и очагов напряженности. С учетом происходящего в настоящее время закрепления в Азии силового потенциала Североатлантического союза полагаем вероятную трансформацию данных блоковых структур в ближайшей перспективе в "Индо-тихоокеанский альянс" - прямой аналог НАТО", - указал Савельев.

Он добавил, что последствия агрессивного расширения НАТО в Европе после распада СССР "в конечном итоге привели к неизбежности военной операции на Украине".