МО РФ: предлагаемая Россией система безопасности открыта для стран НАТО

Заместитель министра обороны РФ Олег Савельев Вадим Савицкий/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Заместитель министра обороны РФ Олег Савельев Вадим Савицкий/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС.
Замминистра обороны Олег Савельев отметил, что система открыта в случае отказа альянса от враждебного курса по отношению к другим евразийским государствам

КУАЛА-ЛУМПУР, 1 ноября. /ТАСС/. Предлагаемая Россией система безопасности открыта для стран НАТО в случае их отказа от враждебного курса по отношению к другим евразийским государствам. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Олег Савельев на 12-м совещании министров обороны государств - участников "СМОА плюс".

Он отметил, что "Минобороны России всецело поддерживает центральную роль АСЕАН в обеспечении региональной безопасности и призывает всех участников асеановских форматов сотрудничества следовать традиционным принципам обеспечения коллективной безопасности за счет конструктивного, равноправного и взаимоуважительного диалога".

"Тем более, предлагаемая нашей страной система безопасности открыта для всех, в том числе и стран НАТО, если и когда они откажутся от враждебного курса по отношению к другим евразийским государствам и будут готовы к принципу неделимой безопасности", - указал Савельев. 

