МО РФ: Россия намерена наращивать участие ВМФ в сотрудничестве с АСЕАН

Российская сторона также готова участвовать в формате "СМОА плюс"

КУАЛА-ЛУМПУР/ Малайзия/, 1 ноября. /ТАСС/. Россия планирует наращивать участие своего Военно-морского флота в военном сотрудничестве с государствами-членами АСЕАН, а также в формате "СМОА плюс". Об этом сказал замминистра обороны РФ Олег Савельев на 12-м совещании министров обороны государств - участников "СМОА плюс".

"Намерены наращивать участие Военно-морского флота России в военном сотрудничестве на данном направлении, как в формате Россия - АСЕАН, так и в формате "СМОА плюс", - сказал он.

Так, отметил замминистра обороны, в 2021 году были проведены военно-морские учения России - АСЕАН "АРНЕКС-2021", которые имели мирную направленность и позволили морякам РФ и стран ассоциации отработать взаимодействие на море. Кроме того, под российско-мьянманским председательством в 2023 году на Дальнем Востоке России успешно прошли международные антитеррористические учения "СМОА плюс" с участием контингентов 12 государств объединения. Учения позволили военнослужащим приобрести опыт совместного планирования, подготовки и проведения антитеррористических операций.