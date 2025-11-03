Войти
ТАСС

МО РФ: Россия намерена наращивать участие ВМФ в сотрудничестве с АСЕАН

Заместитель министра обороны РФ Олег Савельев Вадим Савицкий/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Заместитель министра обороны РФ Олег Савельев Вадим Савицкий/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС.
Источник изображения: © Вадим Савицкий/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Российская сторона также готова участвовать в формате "СМОА плюс"

КУАЛА-ЛУМПУР/ Малайзия/, 1 ноября. /ТАСС/. Россия планирует наращивать участие своего Военно-морского флота в военном сотрудничестве с государствами-членами АСЕАН, а также в формате "СМОА плюс". Об этом сказал замминистра обороны РФ Олег Савельев на 12-м совещании министров обороны государств - участников "СМОА плюс".

"Намерены наращивать участие Военно-морского флота России в военном сотрудничестве на данном направлении, как в формате Россия - АСЕАН, так и в формате "СМОА плюс", - сказал он.

Так, отметил замминистра обороны, в 2021 году были проведены военно-морские учения России - АСЕАН "АРНЕКС-2021", которые имели мирную направленность и позволили морякам РФ и стран ассоциации отработать взаимодействие на море. Кроме того, под российско-мьянманским председательством в 2023 году на Дальнем Востоке России успешно прошли международные антитеррористические учения "СМОА плюс" с участием контингентов 12 государств объединения. Учения позволили военнослужащим приобрести опыт совместного планирования, подготовки и проведения антитеррористических операций. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Малайзия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
