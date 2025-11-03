МО РФ: союз России и КНДР исключает принцип "против кого мы за"

Замминистра обороны Олег Савельев отметил, что двусторонние взаимодействие не направлено против третьих стран и не создает вопросов увеличения региональной угрозы

КУАЛА-ЛУМПУР, 1 ноября. /ТАСС/. Взаимодействие РФ и КНДР не направлено против третьих стран и не создает вопросов увеличения региональной угрозы. Оно исключает принцип "против кого мы за", заявил заместитель министра обороны РФ Олег Савельев.

На 12-м совещании министров обороны государств - участников "СМОА плюс" Савельев ответил на вопросы о взаимодействии РФ и КНДР. "Хочу подчеркнуть, что это как раз и является тем примером, когда взаимодействие строится, исключая принцип "против кого мы за". Это взаимодействие не направлено против третьих стран. При условии, конечно, что эти третьи страны не предпринимают агрессивных действий в отношении России и КНДР. Это абсолютно прозрачное, доступное всем соглашение, взаимное обязательство. Его текст в полном объеме можно найти на сайтах МИД России или Кремля. И это соглашение, еще раз подчеркну, не направлено против третьих стран и вопросов увеличения региональной угрозы не создает", - сказал Савельев.