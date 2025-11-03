Россия планирует провести учения по гуманитарному разминированию в 2026 году

Замминистра обороны Олег Савельев отметил, что с 2018 года специалисты Международного противоминного центра совместно с коллегами из Лаоса очистили порядка 209 га территории республики и обезвредили более 3 900 взрывоопасных предметов

КУАЛА-ЛУМПУР, 1 ноября. /ТАСС/. Российское военное ведомство планирует провести профильные учения по гуманитарному разминированию в 2026 году. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Олег Савельев на 12-м совещании министров обороны государств - участников "СМОА плюс".

"В следующем году на территории Российской Федерации планируем провести профильное учение. Пользуясь случаем, приглашаю все страны "СМОА плюс" принять участие в этом мероприятии. Со своей стороны намерены и далее активно поддерживать конструктивные начинания всех государств - участников "СМОА плюс". Готовы рассмотреть новые направления сотрудничества оборонных ведомств наших стран", - сказал он.

Кроме того, Савельев отметил, что с 2018 года специалисты Международного противоминного центра Российской Федерации совместно с коллегами из Лаоса очистили порядка 209 га территории республики и обезвредили более 3 900 взрывоопасных предметов.

"По просьбам других партнеров рассматриваем возможности по расширению географии такой деятельности. В настоящее время Россия совместно с Лаосом уже во второй раз председательствует в экспертной рабочей группе "СМОА плюс" по гуманитарному разминированию", - добавил он.