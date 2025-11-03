Минобороны выступило за принцип единой и неделимой безопасности

Замглавы ведомства Олег Савельев отметил, что такой подход исключает даже постановку вопроса "против кого мы за"

КУАЛА-ЛУМПУР, 1 ноября. /ТАСС/. Россия выступает за соблюдение принципа единой и неделимой безопасности, которая подразумевает взаимоуважительные отношения между государствами. Об этом заявил замминистра обороны РФ Олег Савельев на 12-м совещании министров обороны государств - участников "СМОА плюс".

"Россия выступает за соблюдение принципа единой и неделимой безопасности, подразумевающего взаимоуважительные отношения между государствами и обеспечение странами своих интересов без ущерба безопасности других стран", - сказал замглавы российского военного ведомства.

Савельев подчеркнул, что такой подход исключает даже постановку вопроса "против кого мы за". Он напомнил, что в 2024 году президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой формирования новой архитектуры евразийской безопасности, которая должна учитывать интересы всех стран и существующих структур, а не создавать разделительные линии. "Которые, как показывает история, в том числе новейшая, рано или поздно могут превратиться в линии фронта", - добавил замглавы Минобороны РФ.