МО: Россия готова нарастить потенциал Центра военной медицины АСЕАН

КУАЛА-ЛУМПУР, 1 ноября. /ТАСС/. Минобороны России готово нарастить потенциал Центра военной медицины АСЕАН в Бангкоке в вопросах реагирования на эпидемии и противодействия биотерроризму. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Олег Савельев на 12-м совещании министров обороны государств - участников "СМОА плюс".

"В 2016 году в Бангкоке создан Центр военной медицины АСЕАН, который в тяжелый период пандемии COVID-19 позволил военным медикам оперативно обмениваться информацией об этом новом заболевании и опытом борьбы с ним. Минобороны России готово способствовать наращиванию потенциала этого центра в вопросах, в первую очередь, реагирования на эпидемии и инфекционные заболевания, во-вторых, противодействия биотерроризму и, в-третьих, оказания помощи населению государств Азиатско-Тихоокеанского региона при чрезвычайных ситуациях", - сказал он.

Савельев также отметил, что деятельность совещания министров обороны государств - членов АСЕАН доказала свою эффективность. "15 лет совещанию министров обороны государств - членов АСЕАН и партнеров по диалогу показали свою эффективность, как замечательная площадка обмена мнениями. Экспертные рабочие группы все более востребованы для обмена опытом по профильным вопросам, опытом и отработке совместных мероприятий боевой подготовки", - добавил он.

Замминистра обороны также подчеркнул, что регулярные совещания старших должностных лиц и ежегодные встречи министров обороны позволяют лучше понимать и сближать позиции стран - членов АСЕАН по различным вопросам международной повестки дня.