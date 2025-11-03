Минобороны Аргентины разработало план по приобретению 72 САУ

ЦАМТО, 1 ноября. Аргентина планирует приобретение 72 самоходных артиллерийских установок (САУ) в рамках нового инвестиционного плана на 2026-2028 гг.

Как сообщает Armyrecognition.com, 30 октября Минобороны Аргентины представило Конгрессу инвестиционный план на 2026-2028 гг., в котором предложена закупка 72 САУ для комплектования 1-й, 2-й, 9-й и 10-й артиллерийских групп бронетанковых войск. Документ опубликован на официальном портале аргентинского правительства Argentina.gob.ar.

Согласно документу, приобретение 72 САУ представляет собой ключевой инвестиционный проект в будущую модернизацию Вооруженных сил Аргентины. Программа направлена на оснащение четырех артиллерийских групп новыми системами для замены устаревших платформ, многие из которых находятся на вооружении более 40 лет. В официальном документе не указаны стоимость, тип платформы или сроки поставки.

Известно, что ранее аргентинские СВ сравнивали несколько 155-мм платформ, включая израильскую ATMOS и американскую M109. Предположительно, одна из этих платформ стала предпочтительным решением после технической оценки, официальных рекомендаций или уже заключенного контракта, который еще не афиширован. Представители Министерства обороны Аргентины воздержались от подтверждения начала переговоров с вышеуказанными производителями.

Как отмечает Armyrecognition.com, неофициальная информация, циркулирующая в местных оборонных кругах и на онлайн-форумах, упоминает цифры "до 76 ед." и предполагаемый бюджет около 160 млн. долл. Однако эти цифры не фигурируют ни в опубликованных документах Министерства обороны, ни в каких-либо документах Конгресса.