Войти
ТАСС

"Спутникс" запустила открытый ресурс со снимками со своих космических аппаратов

850
0
0
Изображение: ООО "СПУТНИКС"
Изображение: ООО "СПУТНИКС".

Он ежедневно пополняется новыми кадрами, отметили в компании

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российская частная космическая компания "Спутникс" запустила бесплатный общедоступный ресурс со снимками со своих космических аппаратов.

"ООО "Спутникс" запустило бесплатный ресурс, на котором в открытом доступе представлены снимки со спутников, разработанных и запущенных компанией. Изображения Земли были получены с помощью обзорных технологических камер космических аппаратов формата Cubesat различных формфакторов", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании, отметив, что ресурс ежедневно пополняется новыми кадрами, разрешение которых составляет порядка 200 м на пиксель.

Размещенные на ресурсе данные предназначены для использования в некоммерческих, образовательных и научных целях, снабженные метаданными снимки можно обрабатывать вручную или в автоматическом режиме для изучения выбранной территории Земли.

"Мы стремимся делать космос доступнее как бизнесу, так и студентам различных направлений, и, безусловно, способствовать развитию навыков у юных специалистов, формируя будущие кадры для космоса на основе реализованных нами как компанией решений", - прокомментировал глава "Спутникс" Владислав Иваненко. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 16:27
  • 11312
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность
  • 04.11 03:54
  • 4
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 04.11 00:29
  • 63
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.11 21:11
  • 1
В США жителям Чикаго дали совет при подлете российской ядерной «Булавы»
  • 03.11 19:17
  • 13
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 03.11 19:12
  • 333
Космонавтика Илона Маска
  • 03.11 18:04
  • 3
ГРЦ Макеева начнет работу по созданию многоразовой ракеты-носителя "Корона" в 2023 году
  • 03.11 17:17
  • 0
Запад, как обычно, стреляет сразу по двум зайцам
  • 03.11 06:44
  • 3
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 02.11 13:39
  • 178
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 01.11 02:30
  • 0
Ответ на ""Цифровая война" - новая реальность"
  • 31.10 19:12
  • 0
Комментарий к "Стало известно о сценарии ядерного «второго удара» России"
  • 31.10 14:08
  • 36
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 31.10 01:33
  • 2
Бездорожный рабочий: в войска начали массово поставлять вездеходы «Пластун-ТТ»