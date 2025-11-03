Линии огня: чем интересны новые пистолеты системы Лебедева

Мощь и точность "преемника" знаменитого ПМ концерн «Калашников» показал на натовских пехотных шлемах

Выстрел — и над стрельбищем раздается звон гонга. Это мишень поражена из пистолета МПЛ1 с глушителем с расстояния ста метров. Для этого типа огнестрельного оружия, предназначенного для стрельбы с близкого расстояния, — отличная работа. Так в парке «Патриот» началась демонстрация нескольких моделей пистолета Лебедева, которыми сейчас заменяют знаменитые "Макаровы" в МВД, Росгвардии и ВКС. «Известия» познакомились со всей стрелковой линейкой и расспросили оружейников об их планах.

Русский патрон и канадский шлем

В стрелковой галерее на голову манекена надевают пехотный шлем, который используется солдатами НАТО. Класс-зашиты — БР1, на внутренней стороне видна бирка с надписью «Made in Canada». Наши бойцы его захватили на направлении Бахмут-Соледар в украинских окопах. Теперь ему довелось стать мишенью, на которой продемонстрируют мощь и точность пистолетов Лебедева.

— Стандартный шлем потенциального противника, — перед стрельбой осматривает трофей подполковник полиции, ветеран боевых действий Евгений Резников.

Через минуту он поразит его пятью выстрелами — все пули пройдут навылет, пробив обе стенки шлема и голову манекена. Евгений доволен своей работой — ни одного промаха, условный противник уничтожен.

— Сильный патрон, — объясняет он. — Траектории пуль, пробивших голову манекена и шлем, практически не изменились — это говорит о мощности патронов.

Он еще какое-то врем крутит трофейный шлем в руках и улыбается.

— Если бы у врага были мозги, то именно, что были, и теперь уж точно не понадобятся, — шутит он.

Следующей серией выстрелов из пистолета с глушителем он поразил мишень-гонг на расстоянии ста метров.

— Для пистолета рабочее расстояние шесть-десять метров, — объяснил он, — Такая точность — отличный результат.

Концерн «Калашников» показал три модификации 9-мм пистолета Лебедева. Первая — базовая модель под названием МПЛ (Модульный пистолет Лебедева). Без патронов он весит 850 грамм. Общая длина — 205 мм, ствола — 112 мм, вместимость магазина — 16 патронов.

Вторая модель — это МПЛ1 для выполнения специальных задач. Благодаря удлиненному стволу со специальной резьбой в дульной части МПЛ1 может комплектоваться быстросъемным глушителем. Именно из него был поражен гонг на расстоянии ста метров.

Третья модель — ПЛК (пистолет Лебедева компактный). Его длина — всего 185 мм, при этом вместимость магазина — 14 патронов. Вес тоже небольшой — 740 грамм. Цельнофрезерованная рамка из высокопрочного алюминия с интегрированной планкой Пикатинни позволяет устанавливать дополнительное оборудование — например, лазерный целеуказатель или фонарь.

С линейкой оружия знакомит сам Дмитрий Лебедев, разработчик пистолетов и ведущий инженер-конструктор АО «Ижевский механический завод» (входит в концерн «Калашников»). Он берет в руки ПЛК и сразу становится видно, что он ему особо дорог.

— За пистолет пришлось побороться, — говорит он. — Мы начали его разработку в марте 2017 года, когда он никому особо не был интересен. А в августе я привез в наш стрелковый комплекс два прототипа — ПЛ-15К, так они тогда назывались. Они превосходно отработали баллистическую программу.

Потом этой моделью заинтересовалось МВД и его приняли на вооружение.

— Этот пистолет относится к классу компактных, — говорит конструктор. — Он хорошо подходит для скрытого ношения.

Испытано в зоне СВО

Пистолет уже широко применяется в зоне проведения спецоперации на Украине.

— С помощью него хорошо останавливать машины, мощная пуля этому способствует, — объяснил Евгений Резников. — Пистолет получил там хорошую репутацию.

Новым оружием пользуются не только в МВД, Росгвардии и силовых структурах, но и пилоты ВКС.

Дмитрий Лебедев отметил, что ПЛК уже получают вертолетчики и пилоты штурмовиков. По его словам, это — тот пистолет, который носится на теле и в случае катапультирования именно он будет последним средством защиты. При ранении пилот сможет защитить себя, даже если у него будет действовать только одна рука.

Лучше «Глока»

Евгений Резников сравнивает пистолеты Лебедева с «Глоками», которые долгое время считаются законодателями моды на Западе.

— Наша машина лучше по такому показателю, как эргономика, — объясняет он.

Ветеран боевых действий говорит, что хороший пистолет в руке должен вести себя так, чтобы пользователь очень чётко мог чувствовать, даже не глядя, в каком положении находится ствол, куда он направлен.

— Все это облегчает и наведение на цель, и производство серии повторных выстрелов, и перенос огня — у пистолетов Лебедева все это есть, они по этому показателю лучше «Глоков», — говорит специалист. — Все эти показатели не взяты с потолка, от них в решающий момент будет зависеть жизнь стрелка. И хорошо, что такой пистолет, будет в руках наших людей.

По его словам, пистолет Лебедева хорош даже для неопытных стрелков.

— Благодаря эргономическим решениям время освоения нашей машины значительно короче, чем других, — отметил он. — Это значит, что оружие станет грозной силой даже в руках бойца, имеющего небольшой настрел. Он будет стрелять из него точнее, чем из других.

Евгений Резников уточняет, что патрон к пистолету Макарова по поражающему воздействию на сегодняшний день считается недостаточным, — это одна из причин почему его начинают менять. Пистолеты Лебедева как раз используют более мощный патрон.

Линейку современных пистолетов планируют модернизировать с учетом опыта, в том числе полученного в ходе специальной военной операции, рассказал Дмитрий Лебедев. По его словам, уже подготовлен «целый пул изменений», которые планируется внести в конструкцию оружия. Не исключено, что линейка будет продолжена тяжёлым автоматическим пистолетом.

— Моё личное мнение, что для нас крайне важна машина в габаритно-массовых характеристиках АПС (автоматический пистолет Стечкина — Ред.), — объяснил конструктор. — Но сделанная с учетом современных решений. Они бы позволили полноценно управлять этой машиной одной рукой.

Он отметил, что такие работы сегодня идут и у нас в стране, и за рубежом, но пока достойного результата никто из конкурентов не достиг.

