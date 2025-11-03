МНО Тайваня приняло на вооружение ОБТ M1A2T "Абрамс"

Один из двух первых изготовленных для Тайваня образцов танка М1А2Т Abrams, 2022 год.

ЦАМТО, 1 ноября. Министерство национальной обороны Тайваня 31 октября сформировало первый батальон, укомплектованный основными боевыми танками (ОБТ) M1A2T "Абрамс" американского производства.

Присутствовавший на мероприятии президент Тайваня Лай Циндэ заявил, что Тайвань отвергает предложенную Китаем модель "одна страна, две системы" и намерен отстаивать свою свободную и демократическую конституционную систему, а также поддерживать готовность к самообороне. Для этого президент пообещал увеличить военные расходы до 5% ВВП к 2030 году.

Принятые на вооружение ОБТ будут эксплуатироваться 3-м смешанным батальоном 584-й бронетанковой бригады ВС Тайваня. На текущий момент ВС Тайваня получили 80 из 108 заказанных в США в 2019 году ОБТ M1A2T. Оставшиеся 28 M1A2T должны быть доставлены на Тайвань в 2026 году.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2019 года Госдепартамент США одобрил поставку Тайваню в рамках программы "Иностранные военные продажи" через посредничество Тайбэйскому представительству по экономическим и культурным связям в США TECRO (Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States) 108 танков M1A2T "Абрамс", 14 БРЭМ M88A2 HERCULES, другой техники, сопутствующих вооружений, оборудования и услуг на сумму до 2 млрд. долл. ОБТ M1A2T заменят устаревшие танки CM12 и CM11.

ОБТ M1A2T представляет собой модифицированную под требования ВС Тайваня версию M1A2 SEPv2 "Абрамс". По данным Министерства национальной обороны Тайваня, 120-мм гладкоствольная пушка M1A2T позволяет пробивать 850-мм катаную гомогенную броню. Танк оборудован композитной 850-мм броней и оснащен системой боевого управления для повышения эффективности ведения боевых действий и средствами самообороны для повышения живучести. Газотурбинный двигатель AGT-1500 мощностью 1500 л.с. позволяет развивать скорость 68 км/ч на шоссе и до 48 км/ч на пересеченной местности, запас хода составляет 426 км. Танки M1A2T оснащены модернизированной башней, отличающейся повышенной живучестью, модифицированной системой электропитания и вспомогательной силовой установкой.

Первая партия из 38 танков была доставлена на остров в декабре 2024 года, вторая из 42 танков – в июле 2025 года. С декабря 2024 года командование ВС Тайваня проводит обучение личного состава эксплуатации танков M1A2T. Первые учения с боевой стрельбой с применением ОБТ M1A2T состоялись в июле 2025 года.