«Калашников» модернизирует пистолеты Лебедева

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС.

Конструктор: Пистолеты Лебедева планируют модернизировать с учетом опыта СВО

Линейку российских пистолетов Лебедева, которые выпускает концерн «Калашников», планируют модернизировать с учетом опыта СВО. Об этом заявил конструктор оружия Дмитрий Лебедев, передает «Российская газета».

По словам создателя пистолета, уже подготовлен «целый пул изменений», которые хотят внести в конструкцию изделия.

Разработку базового пистолета Лебедева под патрон 9х19 миллиметров начали в 2014 году. Помимо этой модели, существует компактный пистолет ПЛК, модульный МПЛ и его вариация МПЛ1, которая поддерживает установку глушителя. Пистолеты могут использовать бронебойные патроны 7Н21. На МПЛ и МЛП1 можно менять мушку и целик, а также устанавливать различные аксессуары, включая лазерные целеуказатели.

В марте в сюжете ГТРК «Кузбасс» рассказали, что МПЛ превосходит австрийский пистолет Glock («Глок») в экстремальных условиях эксплуатации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Страны
Россия
Компании
Glock GmbH
