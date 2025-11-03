Войти
ЦАМТО: "Буревестник" и "Посейдон" обнуляют концепцию стратегической ПРО "Золотой купол"

Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник».
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 1 ноября. Крылатая ракета с неограниченной дальностью полета "Буревестник" и автономный подводный аппарат "Посейдон" обнуляют предложенную президентом США Дональдом Трампом концепцию стратегической ПРО "Золотой купол".

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

"Крылатая ракета с неограниченной дальностью полета и ядерной энергоустановкой "Буревестник" и автономный подводный аппарат с межконтинентальной дальностью подводного хода "Посейдон" девальвируют предложенную Трампом концепцию стратегической противоракетной обороны "Золотой купол". Это означает принципиально новые качественные возможности, которые появятся у российских Вооруженных сил уже в самое ближайшее время после начала серийного производства и постановки указанных двух систем вооружений на вооружение", – отметил И.Коротченко.

"На предельно малой высоте создать непроницаемую систему противовоздушной обороны США не смогут сделать, тем более "Буревестник" сможет реализовывать полет на сверхнизкой высоте. Это означает, что брешь в уязвимости в любых перспективных системах защиты будет преодолена практически со стопроцентной гарантией "Буревестником", – сказал он.

Директор ЦАМТО считает, что в ближайшие десятки лет ни у кого в мире не будет существовать таких систем в принципе.

"В этой связи, конечно же, Россия рассматривает указанные системы, прежде всего, как средство ответного удара. То есть в случае, когда потенциальный противник использовал свои стратегические ядерные силы против Российской Федерации", – сказал И.Коротченко.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тыс. км, и это не предел.

Россия также провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил президент РФ. О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" В.Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными БЧ, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

