ОАК передала ВКС России новую партию истребителей Су-35С

Истребители Су-35С
Истребители Су-35С.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

ЦАМТО, 1 ноября. Объединенная авиастроительная корпорация Госкорпорации Ростех изготовила и передала Минобороны России новые самолеты Су-35С в рамках исполнения гособоронзаказа.

Предназначенные для российских ВКС авиационные комплексы отправились к местам несения службы.

"В рамках реализации целевых задач, поставленных министром обороны Российской Федерации по поставкам особо востребованных образцов вооружения и техники в войска, экипажами ВКС осуществлена приемка самолетов Су-35С. Хочется выразить слова благодарности представителям завода и всем, кто участвовал в сборке и подготовке авиационной техники, за профессионализм. Су-35С зарекомендовал себя как надежный авиационный комплекс, способный выполнить практически любую задачу, поставленную перед оперативно-тактической авиацией в ходе специальной военной операции", – сказал летчик Су-35С ВКС России.

Истребители прошли наземные и летные заводские испытания. Самолет Су 35 предназначен для завоевания господства в воздухе в любых погодных условиях на больших удалениях от аэродрома базирования.

"Авиастроители Госкорпорации Ростех уверенно нарастили темпы поставок современных боевых самолетов в интересах Минобороны РФ. Это касается и Су-35С – на сегодняшний день самого результативного современного истребителя в мире. На счету этих машин множество уничтоженных воздушных целей противника. Самолет оснащен передовым оборудованием и средствами поражения большого радиуса действия. Су-35С может эффективно завоевывать господство в воздухе, уничтожать наземные и надводные цели днем и ночью в простых и сложных погодных условиях", – отметили в Госкорпорации Ростех.

"ОАК сохраняет высокие темпы производства самолетов в интересах Минобороны России. Мы выполняем серьезнейшую задачу по увеличению объемов выпуска военной продукции. В этом году планируем поставки очередных партий самолетов оперативно-тактической и военно-транспортной авиации", – сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха Вадим Бадеха.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

Страны
Россия
Продукция
Су-35
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Ростех
