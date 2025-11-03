Завершила свою работу 25-я белорусско-российская межправкомиссия по ВТС

ЦАМТО, 1 ноября. В Минске 31 октября состоялось пленарное заседание 25-й юбилейной белорусско-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Заседание прошло под руководством сопредседателей комиссии: от белорусской стороны – председателя Государственного военно-промышленного комитета Дмитрия Пантуса, от российской – директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева.

Основной сессии предшествовала рабочая встреча в закрытом формате сопредседателей комиссии – Дмитрия Пантуса и Дмитрия Шугаева.

В ходе пленарного заседания белорусская и российская стороны подвели итоги реализации выполнения прошлых договоренностей, обсудили широкий спектр вопросов текущего двустороннего взаимодействия, а также уточнили подходы к решению отдельных задач.

Ключевыми вопросами дискуссии стали дальнейшие интеграция и развитие совместных проектов в военно-промышленной сфере.

По итогам работы комиссии председатели национальных частей белорусско-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Пантус и Дмитрий Шугаев подписали итоговый протокол совместного заседания, подведя заключительную черту под интенсивной трехдневной работой экспертов и должностных лиц из Беларуси и России.

В итоговом протоколе нашли отражение все принятые комиссией решения. Он включает в себя планы по углублению кооперации предприятий оборонно-промышленных комплексов двух стран, согласованные позиции по актуальным вопросам сотрудничества, а также механизмы контроля за выполнением принятых решений.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.