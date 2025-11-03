Войти
ЦАМТО

Началась сборка первого самолета ВТА C-390 "Миллениум" для ВС Швеции

819
0
0
Источник изображения: Фото: Embraer

ЦАМТО, 1 ноября. На предприятии Embraer в Гавиан-Пейшоту (шт.Сан-Паулу) состоялась церемония, посвященная началу резки металла для сборки первого самолета ВТА C-390 "Миллениум" для ВС Швеции.

Как сообщает Defensa.com, в рамках церемонии командующий ВВС Швеции генерал-майор Йонас Викман поставил свою роспись на фрагменте первого "шведского" самолета C-390.

Как сообщал ЦАМТО, 1 апреля 2025 года в рамках выставки LAAD Defence & Security 2025 компания Embraer объявила, что Швеция приняла на себя официальные обязательство приобрести четыре самолета C-390 "Миллениум". Заявление последовало за присоединением Швеции к соглашению о стратегическом сотрудничестве при закупке C-390 между Нидерландами и Австрией, которые в июле 2024 года совместно заказали девять самолетов C-390, включая пять для ВВС Нидерландов и четыре – для ВВС Австрии.

Церемонии подписания контракта на поставку Вооруженным силам Швеции 4 многоцелевых самолетов C-390 "Миллениум" состоялась 6 октября. Контракт также включает опционы на поставку 7 дополнительных C-390, что открывает путь для их закупок другими европейскими странами. Стоимость и сроки поставки самолетов не раскрывались.

Присоединившись к возглавляемой Нидерландами программе, Швеция обеспечивает себе более быструю поставку самолетов по более низкой цене, чем при самостоятельной закупке. Трехстороннее соглашение, подписанное 28 марта 2025 года, определяет Нидерланды в качестве ведущей страны, управляющей приобретением.

Новые C-390 должны заменить 5 устаревших самолетов ВТА C-130H "Геркулес" (TP 84) и один заправщик KC-130H (Tp 84T), которые эксплуатируются ВС Швеции более 50 лет. Ожидается, что закупка C-390 повысит боевые возможности ВС Швеции, а также унификацию парка вооружений европейских стран.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Нидерланды
Швеция
Продукция
C-130
Компании
Embraer
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 16:27
  • 11312
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность
  • 04.11 03:54
  • 4
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 04.11 00:29
  • 63
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.11 21:11
  • 1
В США жителям Чикаго дали совет при подлете российской ядерной «Булавы»
  • 03.11 19:17
  • 13
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 03.11 19:12
  • 333
Космонавтика Илона Маска
  • 03.11 18:04
  • 3
ГРЦ Макеева начнет работу по созданию многоразовой ракеты-носителя "Корона" в 2023 году
  • 03.11 17:17
  • 0
Запад, как обычно, стреляет сразу по двум зайцам
  • 03.11 06:44
  • 3
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 02.11 13:39
  • 178
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 01.11 02:30
  • 0
Ответ на ""Цифровая война" - новая реальность"
  • 31.10 19:12
  • 0
Комментарий к "Стало известно о сценарии ядерного «второго удара» России"
  • 31.10 14:08
  • 36
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 31.10 01:33
  • 2
Бездорожный рабочий: в войска начали массово поставлять вездеходы «Пластун-ТТ»