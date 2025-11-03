Началась сборка первого самолета ВТА C-390 "Миллениум" для ВС Швеции

ЦАМТО, 1 ноября. На предприятии Embraer в Гавиан-Пейшоту (шт.Сан-Паулу) состоялась церемония, посвященная началу резки металла для сборки первого самолета ВТА C-390 "Миллениум" для ВС Швеции.

Как сообщает Defensa.com, в рамках церемонии командующий ВВС Швеции генерал-майор Йонас Викман поставил свою роспись на фрагменте первого "шведского" самолета C-390.

Как сообщал ЦАМТО, 1 апреля 2025 года в рамках выставки LAAD Defence & Security 2025 компания Embraer объявила, что Швеция приняла на себя официальные обязательство приобрести четыре самолета C-390 "Миллениум". Заявление последовало за присоединением Швеции к соглашению о стратегическом сотрудничестве при закупке C-390 между Нидерландами и Австрией, которые в июле 2024 года совместно заказали девять самолетов C-390, включая пять для ВВС Нидерландов и четыре – для ВВС Австрии.

Церемонии подписания контракта на поставку Вооруженным силам Швеции 4 многоцелевых самолетов C-390 "Миллениум" состоялась 6 октября. Контракт также включает опционы на поставку 7 дополнительных C-390, что открывает путь для их закупок другими европейскими странами. Стоимость и сроки поставки самолетов не раскрывались.

Присоединившись к возглавляемой Нидерландами программе, Швеция обеспечивает себе более быструю поставку самолетов по более низкой цене, чем при самостоятельной закупке. Трехстороннее соглашение, подписанное 28 марта 2025 года, определяет Нидерланды в качестве ведущей страны, управляющей приобретением.

Новые C-390 должны заменить 5 устаревших самолетов ВТА C-130H "Геркулес" (TP 84) и один заправщик KC-130H (Tp 84T), которые эксплуатируются ВС Швеции более 50 лет. Ожидается, что закупка C-390 повысит боевые возможности ВС Швеции, а также унификацию парка вооружений европейских стран.