«Калашников» рассказал о подготовке к серийному производству «Кроны-Э»

«Калашников»: ЗРК «Крона-Э» подготовят к серийному производству в 2026 году

Новый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Крона-Э» будет готов к серийному производству в 2026 году. Об этом гендиректор концерна «Калашников» Алан Лушников рассказал «Коммерсанту».

Он отметил, что летом «Крона» успешно прошла программу испытаний. «Комплекс в высокой степени готовности, мы всем его предлагаем», — сказал Лушников.

Также собеседник издания добавил, что концерн двигается в направлении разработки зенитных дронов.

«Крона-Э» предназначена для прикрытия важных объектов от ударов различных средств поражения, включая беспилотники среднего класса. В арсенал комплекса входят четыре ракеты 9М333 и шесть 9М340. Зона поражения по дальности составляет шесть километров, а по высоте — от 0,03 до 3,5 километра.

В мае стало известно, что концерн «Калашников» предложил потенциальным заказчикам устанавливать боевой модуль ЗРК «Крона-Э» на шасси боевой машины пехоты БМП-2. Сейчас «Крону» монтируют на шасси колесного бронетранспортера БТР-82А.