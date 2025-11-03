Дроны с машинным зрением увеличили эффективность работы ВС РФ

В Минобороны рассказали, что ИИ помогает автоматически стабилизировать полет, выбирать оптимальную траекторию подлета и удерживать цель в прицеле до момента уничтожения

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Специалисты подразделений беспилотных летательных аппаратов 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки "Центр" увеличили эффективность боевой работы в ходе применения ударных дронов с машинным зрением на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Современные беспилотные аппараты оснащены двойными камерами, тепловизорами и системой автоматического захвата цели. Благодаря использованию технологий искусственного интеллекта (ИИ) операторы способны уверенно выполнять боевые задачи даже в условиях активного противодействия радиоэлектронных средств противника - дрон самостоятельно удерживает курс, преодолевает зоны подавления и поражает цель по заданным координатам", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что новые технологии значительно повышают точность и оперативность работы операторов. Искусственный интеллект помогает автоматически стабилизировать полет, выбирать оптимальную траекторию подлета и удерживать цель в прицеле до момента поражения.

Помимо боевого применения специалисты проводят собственные доработки и модернизацию беспилотных аппаратов. На базе подразделения создана мобильная станция управления нового поколения, позволяющая управлять дроном без очков виртуальной реальности. Компактность и быстросъемные модули станции обеспечивают удобство эксплуатации и возможность оперативного ремонта в полевых условиях.

Постоянное совершенствование техники и обучение операторов позволяют дроноводам группировки войск "Центр" эффективно выполнять задачи по разведке, корректировке артиллерийского огня и нанесению прицельных ударов по объектам ВСУ на линии боевого соприкосновения.