ТАСС

Минобороны: ЗРПК "Панцирь-С" могут сбивать дроны размером 30 на 30 см

Самоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С"
Самоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Это позволяет лишить противника обзора территории, отметили в ведомстве

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Радиолокационная система зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С" позволяет выявлять и уничтожать мелкие объекты, например, разведывательные БПЛА размером 30 на 30 см, лишая таким образом ВСУ возможности обзора территории. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе специальной военной операции расчеты ЗРПК "Панцирь" Новороссийских десантников обеспечивают защиту подразделений Вооруженных сил Российской Федерации и гражданских объектов от средств воздушного нападения противника. Радиолокационные системы современных зенитных комплексов позволяют операторам обнаруживать в небе как крупные объекты - крылатые и баллистические ракеты, вертолеты, самолеты или снаряды РСЗО, - так и совсем небольшие. Такие, например, как беспилотники размером 30 на 30 см, которые ВСУ часто используют для разведки местности и в качестве дронов-камикадзе", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что комплекс способен одновременно определять и сопровождать десятки целей. На вооружении ЗРПК - 12 зенитных управляемых ракет и два спаренных зенитных автомата, гарантирующих шквал огня из 5 тыс. выстрелов в минуту. По словам десантников-зенитчиков, результативность работы их боевой машины - 100%. 

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
