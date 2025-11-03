В журнале "Россия в глобальной политике" (шестой номер за 2025 год) под заголовком "Броня под прицелом дронов. Как изменяются бронетанковые наступательные операции в эпоху беспилотных систем" опубликован перевод основного содержания статьи американского военного обозревателя Джерольда Макуильямса в защиту популярного в военных кругах тезиса, что "лошадь себя еще покажет" (с). Оригинальный материал - Jarold McWilliams. Future of Armored Assault Operations - Integrated Concepts & Broad Operationalization. Подготовку русского текста осуществил Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ).

Установка макетного образца перспективной противодроновой автономной пулеметной установки Bullfrog американской компании Allen Control Systems на танк M1A2 SEP v.3 Abrams армии США (с) Allen Control Systems

По материалам исследования Джеролда Макуильямса (США, 2025). Автор - независимый аналитик в области военных технологий. Исследование "The Future of Armored Assault Operations" (2025) стало одной из первых попыток системного переосмысления роли бронетанковых войск в эпоху доминирования беспилотных систем и искусственного интеллекта.

Новая уязвимость бронетанковых войск

Современные конфликты показали: классическая бронетанковая наступательная операция - в том виде, в каком она существует со времён Второй мировой войны - больше не гарантирует успеха.

Война на Украине, насыщенная дронами, средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), противотанковыми управляемыми ракетами (ПТРК) и минными полями, продемонстрировала армиям всего мира уязвимость привычной концепции "танкового прорыва".

По оценке военного аналитика Джеролда Макуильямса, традиционные наступательные действия бронетанковых соединений стали слишком дорогими, рискованными и малоэффективными.

В условиях, когда разведывательные БПЛА висят над каждой высотой, а артиллерия корректируется в реальном времени, скрытное сосредоточение и манёвр бронетехники становятся почти невозможными.

Но, как отмечает автор, говорить о "смерти подвижности и брони" преждевременно. Речь идёт не о конце эпохи танков, а о необходимости их технологической и организационной трансформации.

Восемь императивов выживания

Макуильямс выделяет восемь направлений, без которых бронетанковые силы утратят значение в будущих конфликтах.

Подавление артиллерии противника

Главная угроза бронетехнике - не ПТРК, а высокоточная артиллерия, наводимая с дронов. По расчётам автора, время реакции контрбатарейных систем должно сократиться с 7-12 минут до одной минуты. Помимо контрбатарейной борьбы, проактивные подразделения ударных/"охотничьих" дронов, органично включённые в функцию огневой поддержки, должны тщательно выявлять и подавлять или уничтожать укрытые позиции артиллерии противника заблаговременно, до начала любой бронетанковой наступательной операции. Это возможно только при полной интеграции разведывательных БПЛА и автоматизированных систем целеуказания.

Снижение минной угрозы

Минные поля остаются одним из самых надёжных барьеров на пути бронетехники. Макуильямс считает, что успех штурма теперь зависит от скорости расчистки проходов. Этого можно добиться в немалой степени за счёт сочетания наземных радиолокаторов, проникающих в грунт, и автономных машин разминирования. Избыточность на уровне соединений имеет значение: тралы, катки и машины разминирования следует распределять по строю, а не рассматривать как нишевые средства.

Дроновые системы с ИИ-распознаванием изображений также могут помогать заблаговременно выявлять вероятные места минирования на маршруте движения.

Борьба с беспилотниками

Беспилотники стали "убийцами танков". По данным исследования, более 70 процентов потерь бронетехники на Украине приходится на удары БПЛА. Выход - эшелонированная система противодействия как на уровне конкретной машины, так и по фронту построения соединения. На уровне машины уместны следующие меры: активная защита, пассивное бронирование, радиоэлектронное подавление и сеть недорогих сенсоров, создающих вокруг техники "решётку наблюдения". Объединённые в единую систему, такие сенсоры должны заранее выявлять угрозы на подступах к колонне.

В дополнение к уровню машины, концепция такой "решётки наблюдения" должна распространяться по всему фронту и разворачиваться заблаговременно, до любого движения бронетехники. Это должна быть решётка из недорогих сенсоров, но с приемлемым разрешением (маломощные РЛС, недорогие сетевые видеосенсоры и акустические датчики). Предпочтительно, чтобы такая решётка наблюдения охватывала как минимум расчётную ширину и глубину любого бронетанкового наступления. Концепция решётки наблюдения обеспечивает высокую вероятность обнаружения вражеских дронов и, что важно, даёт время для реакции и развёртывания контрмер против их действий.

Воздушная поддержка нового типа

Пилотируемая авиация всё чаще оказывается под огнём современной ПВО. Макуильямс предлагает заменить её дронами сопровождения, действующими в интересах каждой танковой роты. Эти дроны выполняют разведку маршрута, обеспечивают огневое прикрытие и корректировку, становясь "глазами" бронетехники.

Охота на расчёты ПТРК

Опыт показывает, что на каждую потерю танка в среднем приходится два пуска ПТРК. Поэтому главная задача наступающей стороны - войти в цикл принятия решений противника. Макуильямс предлагает использовать миниатюрные разведывательные дроны и сенсоры кругового обзора, обеспечивающие экипажам 360-градусную осведомлённость даже при закрытых люках.

Нейтрализация воздушных угроз

Без контроля над воздухом любая бронетанковая операция обречена.

Необходимо заранее поражать аэродромы, склады и командные пункты противника, сочетая ударные беспилотники и мобильные комплексы ПВО, чтобы обеспечить хотя бы временное локальное превосходство в воздухе.

По приведённым расчётам, даже 30-минутное окно более чем вдвое повышает вероятность прорыва.

Наземные беспилотные машины (UGV)

По мнению автора, беспилотные наземные платформы должны стать "первым эшелоном" наступления. Они способны вести разведку, проверять маршруты на наличие мин, выступать "приманкой" для противотанковых средств и поддерживать атаку огнём. Можно сделать вывод, что соотношение "один UGV на каждые две пилотируемые машины" снижает потери экипажей на четверть.

Новая артиллерия

Артиллерия будущего - не средство длительного "формирующего" огня, а точечный инструмент поддержания темпа. Она должна работать по принципу "стрельнул - сменил позицию", опираться на данные с БПЛА и сетевых сенсоров и действовать короткими, но сверхточными сериями. Перевод 60 процентов орудий на высокоточные боеприпасы, по оценке автора, повышает эффективность огня до 80 процентов при одновременном сокращении расхода снарядов вдвое.

Изменилась логика боя

Ключевой вывод исследования - решающим фактором становится время реакции. Тот, кто быстрее обнаружил, классифицировал и уничтожил цель, выигрывает бой.

Всё остальное - производное: дроны, сетевые сенсоры, ИИ, интегрированные системы управления. Бронетанковые силы должны перейти от линейного принципа ударной массы к сетецентрическому принципу - когда танк, БПЛА, артиллерия и средства РЭБ образуют единую цифровую "убойную цепочку".

Без этого броня теряет смысл: даже самая прочная машина бессильна, если не видит противника и не связана с сетью разведданных.

Индустриальные и экспортные последствия

Для оборонной промышленности это означает глубокие изменения. Производителям бронетехники предстоит создавать платформы с открытой архитектурой, готовые к интеграции с дронами и системами РЭБ. Поставщикам артиллерии - переходить на высокоточные боеприпасы и цифровое управление огнём.

Разработчикам программного обеспечения - обеспечивать взаимодействие десятков платформ в единой информационной среде.

В экспортном плане это открывает новые ниши: мобильные комплексы контр-БПЛА, наземные дроны сопровождения, интеллектуальные системы наведения, а также сервисные контракты по сетевой интеграции вооружений.

Иными словами, в XXI веке конкурентоспособность бронетанкового экспорта определяется не толщиной брони, а глубиной цифровой интеграции.

Вывод

Будущее бронетанковых операций - не в отказе от танков, а в их переосмыслении как элементов единой системы разведки, огня и манёвра. Танк остаётся символом наступательной мощи, но его сила теперь зависит не столько от орудия и брони, сколько от способности быть частью сетецентрической войны. В этой войне побеждает не тот, у кого больше стали, а тот, у кого быстрее информация.