В Москве представили обновленную линейку пистолетов Лебедева

В Москве 31 октября представили новую модель пистолетов Лебедева, отличающуюся высоким качеством выстрела и удобством в обращении.

Одной из ключевых характеристик пистолетов Лебедева является высокое качество выстрела, приводящее к сквозному пробитию. Кроме того, новинки обладают улучшенной эргономикой и удобством в обращении. На данный момент пистолет Лебедева используется Министерством внутренних дел России.

«Он сделан и под левую, и под правую руку. Это очень удобно. То есть, ты меняешь руки и ты можешь и левой рукой извлечь магазин, нажав кнопку, и на предохранитель поставить его», — отметил подполковник полиции в отставке, ветеран боевых действий Евгений Резников.

По сравнению с пистолетом Макарова, пистолет Лебедева легче и короче, при этом в нем есть магазин на 14 патронов, в отличие от восьми у Макарова. Это дает преимущество для стрельбы из укрытия.

Эксперименты показали, что внедрение в боевой пистолет конструктивных особенностей спортивного оружия помогает даже малоопытному стрелку поразить цель. При этом, по словам генерального директора «Концерна «Калашников» Алана Лушникова, этим изделием уже интересуются международные партнеры России.

«Мы сейчас полностью загружены гособоронзаказом, поэтому нам нужно провести определенные мероприятия для того, чтобы активно продвигать это изделие», — сказал Лушников.

Однако вопрос о массовом производстве ПЛК для Министерства обороны остается открытым. Среди проблем — высокая себестоимость, а также наличие мелких деталей, которые могут забиваться грязью.

Ранее, 10 августа, концерн «Калашников» презентовал новейшие автоматы АК-15К и АК-15СК. Кроме того, были представлены ручной пулемет калибра 7,62 мм с ленточным питанием РПЛ-7 и новые образцы всесезонного комплекта полевого обмундирования ВКПО 3.2 из состава комплекта обмундирования «Новатор».

