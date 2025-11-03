В Курчатовском институте рассказали, что нужно для полетов в дальний космос

Для марсианских экспедиций понадобятся новые типы двигателей, надо также создать инопланетную базу на Луне и научиться на ней жить, указал президент НИЦ Михаил Ковальчук

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Для полетов в дальний космос (например, на Марс) понадобятся новые типы двигателей, одним из которых может стать плазменный безэлектродный ракетный двигатель. Такое мнение высказал президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук на просветительском марафоне "Знание. Наука".

"Вот у вас есть баллон с газом. Благородный газ типа ксенона, аргона. Он сжат, он мало весит, это не топливо. Дальше этот газ входит в первую камеру. Первая камера его ионизует, она образует ионы электрические. А затем он поступает во вторую камеру, которая ускоряет до больших скоростей, и через магнитное сопло это вылетает - и как в реактивном самолете, в уравнении Мещерского, только там вылетает масса сгоревшая, а тут ионы - он толкает этот корабль", - сказал Ковальчук.

Двигатели такого типа, как отметил ученый, разрабатываются в Курчатовском институте вместе с Роскосмосом и Росатомом уже десятки лет. И первый из них, двигатель Морозова, созданный в 1974 году, активно используется, хотя и не для непосредственной тяги при полетах, но для маневрирования. Доведенный до совершенства, плазменный двигатель мог стать основным при дальних полетах, предположил Ковальчук.

Он также отметил, что для марсианских экспедиций "надо создать инопланетную базу на Луне, научиться на ней жить, добывать ископаемые, а потом с Луны, которая в шесть раз меньше тяготит, где минимальные затраты, оттуда уже строить как бы "станцию подскока" для освоения дальнего космоса".

О марафоне

30-31 октября 2025 года в Москве в Национальном центре "Россия" проходит просветительский марафон "Знание. Наука". Участниками марафона стали более 5 тыс. школьников, студентов и молодых ученых из 82 регионов России, а также Абхазии. Мероприятие приурочено к Десятилетию науки и технологий. ТАСС - информационный партнер.