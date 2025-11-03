Войти
В космосе могут создать термоядерную электростанцию

Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: rostec.ru

Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук пояснил, что там для нее имеются важнейшие условия - абсолютный вакуум и температура "абсолютного нуля"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Первая термоядерная электростанция может быть создана в космосе, где имеются такие важнейшие для нее условия, как абсолютный вакуум и температура "абсолютного нуля". Такое мнение высказал президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук на просветительском марафоне "Знание. Наука".

"Я думаю, что мы попытаемся впервые создать установку энергетическую именно в космосе, для питания этой системы на базе термояда. Здесь все есть, это задача для вас", - сказал Ковальчук, обращаясь к молодежной аудитории марафона.

Как пояснил ученый, для процесса термоядерного синтеза, где не делятся тяжелые элементы уран и плутоний, а сливаются легкие изотопы водорода, как на Солнце (и выделяется гораздо больше энергии), нужен высокий вакуум. При опытах на Земле вакуум обеспечивают мощные и сложные насосы, а в космосе и так имеется полный вакуум.

"Второе: вам надо создать магнитное поле. Магнитное поле создается сверхпроводящими магнитами, которые охлаждаются жидким гелием до температуры минус 270 градусов. А здесь температура жидкого гелия и так. То есть у вас готовый прибор для реализации термоядерного синтеза", - рассказал Ковальчук.

О марафоне

30-31 октября 2025 года в Москве в Национальном центре "Россия" проходит просветительский марафон "Знание. Наука". Участниками марафона стали более 5 тыс. школьников, студентов и молодых ученых из 82 регионов России, а также Абхазии. Мероприятие приурочено к Десятилетию науки и технологий. ТАСС - информационный партнер. 

