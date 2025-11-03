Посол Келин: Россия не видела никакого европейского мирного плана по Украине

Посол РФ в Великобритании пояснил, что Москву не устраивает прекращение огня на первом этапе, так как Украина при поддержке своих союзников будет очень упрямиться дальнейшим переговорам

ЛОНДОН, 31 октября. /ТАСС/. Россия пока не видела никакого мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, разработанного европейскими странами. Об этом посол РФ в Великобритании Андрей Келин рассказал в интервью телеканалу ITV.

"Пока мы не видим ни от Украины, ни от европейских стран или Лондона, чтобы у них был подготовлен план, наподобие того, что был сделан по сектору Газа. Между прочим, в нем было около 20 пунктов перед тем, как состоялся саммит [в Египте]", - заметил российский дипломат, говоря о плане, разработанном администрацией США Дональда Трампа.

Келин пояснил, почему Москву не устраивает прекращение огня на первом этапе, а затем обсуждение всех деталей. "Очень просто. У нас есть долгая история переговоров с Украиной, и мы знаем, что простое прекращение огня ни к чему не приведет, потому что Украина при поддержке своих союзников будет очень упрямиться дальнейшим переговорам", - сказал Келин. В этой связи он напомнил ситуацию весны 2022 года, когда предварительные договоренности Москвы и Киева ни к чему не привели. Премьер-министр [Великобритании, на тот момент] Борис Джонсон приехал и сказал, что Украина должна воевать, напомнил глава российской дипмиссии.

"Прекращение огня ни к чему не приведет. Нам нужно комплексное соглашение, которое разрешит проблемы раз и навсегда: проблемы с безопасностью в Европе, гарантии безопасности Украине, России, безусловно, для всех. Для этого нам нужны хорошие подготовительные встречи, возможно, много подготовительных встреч", - пояснил российский дипломат.

21 октября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что европейские страны совместно с Киевом якобы разрабатывают план из 12 пунктов для урегулирования конфликта на Украине. Однако представлен план так и не был.