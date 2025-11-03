Войти
МИД России предупредил о последствиях размещения "Тифона" в Японии

886
0
0
Транспортно-пусковая установка MRC Typhon для ракет Standard SM-6 и Tomahawk
Транспортно-пусковая установка MRC Typhon для ракет Standard SM-6 и Tomahawk.
Источник изображения: © Фото : US Army / Darrell Ames

МИД: Россия сохраняет право принять меры из-за размещения в Японии "Тифона"

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия сохраняет право принять меры для обеспечения своей безопасности в связи с нахождением на базе ВС США в Японии батареи наземного ракетного комплекса "Тифон", заявил МИД РФ.

Посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с состоявшимися с 20 по 31 октября учениями Joint Exercise 2025, которые охватывали всю территорию Японии, включая районы острова Хоккайдо в географической близости от РФ, уточняет внешнеполитическое ведомство.

"В данном контексте была выражена озабоченность тем фактом, что с японского архипелага до сих пор не вывезена размещенная на базе ВС США "Ивакуни" в рамках японо-американских учений Resolute Dragon 25 (11-25 сентября) батарея наземного комплекса "Тифон", предназначенного для запуска, в том числе, ракет средней и меньшей дальности. В связи с этим отметили, что Российская Федерация резервирует за собой право принять необходимые компенсирующие меры в целях обеспечения должного уровня своей безопасности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Япония
Проекты
Военные учения
