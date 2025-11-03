Войти
Новый замминистра обороны будет курировать техническое развитие армии

Источник изображения: topwar.ru

Глава военного ведомства Андрей Белоусов продолжает менять заместителей, оставшихся от прежнего министра обороны, новым заместителем назначен первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. На фото к новости Осьмаков в костюме рядом с Белоусовым.

Андрей Белоусов продолжает собирать свою команду. На проходящем в Алма-Ате заседании совета министров обороны стран СНГ он представил своего нового заместителя Василия Осьмакова, который сменил на этом посту 66-летнего генерал-полковника Александра Фомина, занимавшего должность замминистра с 2017 года. Напомним, что Фомин входил в российскую делегацию на переговорах с Украиной в 2022 и 2025 годах.

Пользуясь случаем, хотел бы представить заместителя министра обороны Российской Федерации Василия Сергеевича Осьмакова, которого многие знают по его прошлой работе. Он был первым заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации.

— заявил Белоусов.

Осьмаков в Минобороны будет отвечать за техническое развитие армии и импортозамещение, такую информацию предоставляют российские медиа. Официального подтверждения этому пока нет.

Василию Осьмакову 42 года, в 2005 году он окончил социально-экономическое отделение Института стран Азии и Африки МГУ по специальности «востоковед, африканист, переводчик арабского языка». Затем три года отучился в аспирантуре Государственного университета управления. Последнее место работы и должность — первый замминистра промышленности и торговли России.

