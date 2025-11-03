Саммит Путина и Трампа отменен из-за российского меморандума (Financial Times, Великобритания)

FT: саммит России и США в Будапеште отменился из-за жестких требованиий Москвы

Ранее планировавшаяся встреча Путина и Трампа в Будапеште была отменена из-за меморандума России, пишет FT. Как сообщается, спустя несколько дней после назначения встречи, МИД России направил в Вашингтон меморандум с жесткими требованиями по Украине, за которым последовал напряженный телефонный разговор.

Макс Седдон (Max Seddon), Эми Маккиннон (Amy Mackinnon), Кристофер Миллер (Christopher Miller)

Максималистские требования Министерства иностранных дел России к Украине по вопросу прекращения конфликта вынудили США отменить запланированную встречу.

По сообщению осведомленных лиц, США отменили запланированный саммит Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште после того, как за меморандумом Москвы, в котором содержались жесткие требования по Украине, быстро последовал напряженный телефонный разговор между высокопоставленными дипломатами двух стран.

Ранее в этом месяце Трамп и Путин договорились по телефону встретиться в столице Венгрии, чтобы обсудить пути прекращения конфликта. Несколько дней спустя Министерство иностранных дел России направило в Вашингтон меморандум, в котором подчеркиваются те же требования по устранению того, что Путин называет "коренными причинами" трехлетнего конфликта, — сообщили трое неназванных лиц. К условиям относятся территориальные уступки, резкое сокращение вооруженных сил Украины и гарантии того, что она никогда не вступит в НАТО.

Затем США отменили саммит после телефонного разговора между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио, по завершении которого тот сказал Трампу, что Москва не проявляет готовности к переговорам. Трамп "не был удивлен позицией России", сообщило другое осведомленное лицо.

Решение отменить Будапештский саммит ознаменовало значительный разворот в политике США менее чем через неделю после того, как Трамп, казалось было, склонился на сторону Путина, в том числе отказавшись от идеи вооружить Украину ракетами большой дальности "Томагавк".

К тому времени у американских официальных лиц уже росли сомнения относительно того, будут ли дальнейшие переговоры с Россией продуктивными, если Москва не изменит свою позицию. В частности, они были поражены непреклонностью Лаврова, который бескомпромиссно подчеркнул, что в украинской власти находятся нацисты, во время встречи с Рубио в Нью-Йорке в сентябре. "Лавров явно устал и, похоже, считает, что у него есть дела поважнее, чем встречаться или взаимодействовать с американской стороной несмотря на то, что этого хочет Путин", — заявил источник. Трамп по-прежнему готов встретиться с русскими, "где и когда угодно, если это будет достигнут прогресс".

Хотя лидер США подчеркнул, что его телефонный разговор с Путиным 16 октября был "очень продуктивным", Путин разозлил своего американского коллегу, превознося успехи ВС РФ на поле боя в районе города Купянск и реки Оскол. На следующий день Трамп потребовал от Владимира Зеленского пойти на уступки России в ходе напряженной встречи в Белом доме, когда тот показал карты и заявил, что ему "уже надоело".

Российские войска вошли в Купянск, а Зеленский признал, что ситуация "остается сложной", но подчеркнул, что ВСУ удалось "получить больший контроль", и они продолжат защищать позиции. Расширение плацдарма на западном берегу реки Оскол даст российским войскам еще одну площадку для атаки на оставшуюся часть Донбасса – региона, который Путин потребовал во время своего саммита с Трампом на Аляске в августе и в своем последнем телефонном разговоре с ним в качестве условия для возобновления мирных переговоров. Отказ от этих территорий неприемлем для Зеленского. После телефонного разговора с российским лидером Трамп дал понять, что больше не рассматривает возможность поставки ракет "Томагавк", так как это "очень опасное оружие", которое "может привести к эскалации". Зеленский сообщил журналистам в Киеве, что Путин позвонил президенту США "из-за риторики Трампа по поводу "Томагавков"".

Но после отмены саммита в Будапеште Трамп снова усилил давление на Москву, введя санкции против двух крупнейших российских производителей нефти и раскритиковав Путина за испытания ядерного оружия вместо проведения мирных переговоров. Госдепартамент США, Кремль и Министерство иностранных дел России не ответили на запрос о комментариях.

Россия попыталась обвинить Украину и ее европейских союзников в срыве прогресса, достигнутого на Аляске, где Трамп, похоже, отказался от своих требований о немедленном прекращении огня. США досрочно завершили саммит после того, как Путин отверг мирный план Трампа, потребовал от Украины передать России больше территорий и устроил длинный экскурс в историю.

Российский лидер был "разочарован" Трампом, сказал Питер Шредер, который занимал должность заместителя директора Национальном совете по разведке США. "Он не может заставить его понять ситуацию со своей точки зрения или заставить его принимать дальнейшие политические шаги".

В интервью венгерскому YouTube-каналу в воскресенье Лавров заявил, что Путин сказал Трампу на Аляске, что Москва согласится на мирный план Вашингтона, но "прямого ответа не последовало". Хотя Трамп действительно поддержал призыв Путина к заключению всеобъемлющего мирного соглашения, США снова вернулись к требованию о немедленном прекращение огня. "Когда сейчас говорят только о немедленном прекращении огня, а затем история рассудит – это радикальная перемена", —сказал Лавров. "Это также означает, что европейцы делают все возможное, чтобы выкрутить руки этой администрации".