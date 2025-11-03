Войти
"Калашников" готовится начать серийный выпуск дронов "Голиаф" и "Каракурт"

Баннер концерна "Калашников"
Баннер концерна "Калашников".
Источник изображения: © АО Концерн "Калашников"

Квадрокоптеры предназначены для ведения воздушной разведки в любое время суток, захвата и слежения за целью по команде оператора

ПАРК "ПАТРИОТ", /Московская область/, 31 октября. / ТАСС/. Концерн "Калашников" готовится начать серийное производство разведывательных дронов "Голиаф" и "Каракурт", сообщил журналистам гендиректор концерна Алан Лушников.

"Сейчас мы их запускаем в серию, у нас идет подготовка производства и подготовка к выполнению производственной программы. Поэтому они обязательно будут выпущены. Это наша инициативная разработка, они успешно апробируются в зоне спецоперации и по результатам отгрузки мы их будем дальше развивать и дорабатывать. Со стороны заказчика есть серьезный запрос, почему мы их постоянно и представляем на международных выставках", - сказал Лушников, отвечая на вопрос ТАСС о продолжении работы над дронами "Голиаф" и "Каракурт".

Квадрокоптеры "Голиаф" и "Каракурт" предназначены для ведения воздушной разведки в любое время суток, захвата и слежения за целью по команде оператора. При потере сигнала дроны разворачиваются и летят на базу до восстановления устойчивой связи. Благодаря небольшим размерам "Голиаф" и "Каракурт" могут применяться в условиях плотной застройки современных мегаполисов. Эффективны в предотвращении террористических угроз, проведении поисково-спасательных операций и оперативно-разыскных мероприятий. Мини-БЛА "Каракурт" помещается в кармане и запускается из контейнера-тубуса за секунды. 

