Ковальчук указал на невозможность остановить ракету «Буревестник»

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ковальчук: «Буревестник» — это ракета, которую нельзя остановить

Крылатая ракета «Буревестник» — это ракета, которую нельзя остановить. Об этом 31 октября заявил президент национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.


«Чтобы сегодня мы имели лучшее в мире оружие, 70 лет назад были начаты работы, которые составили основу нашего сегодняшнего успеха», — заявил он в ходе открытого диалога «Ядерная энергетика для космоса» в рамках просветительского марафона «Знание.Наука».

По словам Ковальчука, многолетние научные наработки способствовали достижениям в создании новейших оружейных технологий.

Отдельно он выделил документ 1954 года о возможности создания сверхзвукового самолета-снаряда дальнего действия, разработанного тремя советскими учеными — Игорем Курчатовым, Мстиславом Келдышем и Сергеем Королевым. По его мнению, именно этот отчет стал отправной точкой для развития современных ядерных разработок.

Президент России Владимир Путин 29 октября заявил, что ядерный реактор, установленный в ракете «Буревестник», очень быстрый, он запускается в течение минут и секунд. Он также отмечал, что аналогов «Буревестнику» с ядерной установкой в мире нет. Президент поручил определить, к какому классу оружия относится ракета, а также подготовить инфраструктуру для размещения ракетного комплекса в состав Вооруженных сил (ВС) РФ.


Китайский портал Sohu отметил, что новая крылатая ракета «Буревестник», которая испытывалась Россией, способна усилить военную мощь страны. Она обладает большой дальностью, может переносить ядерный заряд, а также способна обходить системы противовоздушной обороны и достигать целей с огромной скоростью. Как писали СМИ, раскрытие информации о новых ракетах заставит западные страны «трястись от страха».

