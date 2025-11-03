Военный эксперт назвал "Буревестник" эффективным оружием

Военный эксперт Леонков назвал "Буревестник" более эффективным оружием

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Крылатая ракета с ядерной установкой "Буревестник" является оружием более эффективным и одновременно менее затратным с учетом практически 100-процентного поражения цели, заявил РИА Новости известный российский военный эксперт Алексей Леонков.

"Во-первых, производство самого "Буревестника" гораздо дешевле, чем производство межконтинентальных баллистических ракет. Во-вторых, всегда делается большее количество ракет и боеголовок из расчета, чтобы хотя бы 30% достигли цели. А "Буревестник" — это стопроцентное попадание в цели. То есть мы меньшим количеством, но с большим качеством достигаем цели. Причем со стопроцентной вероятностью", - сказал Леонков.

Он подчеркнул, что при создании "Буревестника" использовано множество научно-технических инноваций, которые действительно не имеют аналогов в мире.