"Калашников" начнет серийное производство ЗРК "Крона" в 2026 году

Комплекс в высокой степени готовности, сообщил генеральный директор концерна Алан Лушников

ПАРК "ПАТРИОТ", /Московская область/, 31 октября. / ТАСС/. Концерн "Калашников" начнет серийный выпуск зенитного ракетного комплекса (ЗРК) ближнего радиуса действий территориальной ПВО "Крона" в 2026 году. Об этом сообщил журналистам генеральный директор концерна Алан Лушников.

"Комплекс [ЗРК "Крона"] в высокой степени готовности. Мы его уже всем предлагаем. И сейчас мы на очередном этапе встреч будем отрабатывать вместе с заказчиком все вопросы. Нет никаких сомнений, что в 2026 году он будет готов к серийному производству. Там хорошая ракета 9М340, интересная система управления. И все это относительно недорого для комплекса такого класса", - сказал Лушников.