"Орешник" в декабре встанет на боевое дежурство, заявил Лукашенко

Лукашенко подтвердил планы поставить «Орешник» на боевое дежурство в декабре

МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил планы поставить в декабре на боевое дежурство ракетный комплекс "Орешник", сообщило агентство Белта.

"Орешник" - страшное оружие. В декабре встанет на боевое дежурство", - заявил Лукашенко в ходе рабочей поездки в Витебскую область.

Президент России Владимир Путин 21 ноября прошлого года заявил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины.

В декабре 2024 года Лукашенко попросил Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года. Президент Белоруссии 8 августа этого года заявил, что первые позиции под "Орешник" уже обустраиваются.