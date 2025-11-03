Войти
"Калашников": государственные испытания самоходки "Лотос" идут по графику

САО "Лотос"
САО "Лотос".
Самоходное артиллерийское орудие может вести стрельбу обычными и высокоточными боеприпасами с места с подготовленных, неподготовленных и закрытых огневых позиций, а также прямой или полупрямой наводкой

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 31 октября. / ТАСС/. Перспективное самоходное артиллерийское орудие концерна "Калашников" "Лотос" на данный момент проходит государственные испытания, сообщил журналистам генеральный директор концерна Алан Лушников.

"Государственные испытания идут по графику. Эта машина действительна нужна воздушно-десантным войскам, поэтому работа организована <…>. Это не очень быстро, но мы идем", - сказал Лушников.

"Лотос" способен авиадесантироваться с боевым расчетом внутри в полностью боеготовом состоянии с военно-транспортных самолетов с помощью десантных парашютных систем. Орудие может вести стрельбу обычными и высокоточными боеприпасами с места с подготовленных, неподготовленных и закрытых огневых позиций, а также прямой или полупрямой наводкой. Круговое вращение башни обеспечивает ведение огня в диапазоне 360 градусов по горизонту.

Ранее сообщалось, что "Лотос" создается для замены в артиллерийских подразделениях и частях ВДВ САО "Нона", стоящей на вооружении с 1981 года. Испытания планируется завершить до конца 2025 года. 

