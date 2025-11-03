"Калашников" досрочно поставил управляемые боеприпасы "КУБ" на СВО

Оружие можно применять в любое время суток при ветре с порывами до 10 м/с

ПАРК "ПАТРИОТ", /Московская область/, 31 октября. / ТАСС/. Концерн "Калашников" досрочно поставил Министерству обороны РФ управляемые боеприпасы "КУБ", сообщил журналистам гендиректор концерна Алан Лушников.

"Концерн "Калашников" уверенно, досрочно выполнил обязательства по поставке барражирующих боеприпасов линейки "КУБ" для министерства обороны в зону специальной военной операции", - сказал Лушников.

УБ "КУБ", серийно выпускаемый "Калашниковым", предназначен для поражения одиночных и групповых объектов легкобронированной техники в тактической глубине противника. Наводится на цель по заданным координатам. Он может применяться в любое время суток при ветре с порывами до 10 м/с.

Среди целей, пораженных "КУБами" в зоне проведения специальной военной операции, не только личный состав, блиндажи, опорные пункты и легкобронированная техника, РСЗО, САУ, но и десятки БТР, БМП западного производства, отметили в концерне.