Российского робота с «Елками» назвали недорогой альтернативой ЗРК

Кадр: Telegram-канал «Ростех»
Кадр: Telegram-канал «Ростех».

Defence Blog: Российский «Импульс-ПВО» — это недорогая альтернатива ЗРК

Российский роботизированный комплекс «Импульс-ПВО», вооруженный дронами-перехватчиками «Елка», — это представитель нового класса боевых роботов. Преимущества аппарата назвало западное издание Defence Blog.

Отмечается, что подобные роботизированные платформы способны автономно или под управлением удаленного оператора обеспечивать защиту войск от дронов. Автор подчеркнул, что публичный дебют комплекса состоялся на фоне усилий по адаптации к растущей угрозе беспилотников.

Как пишет издание, создатели «Импульса-ПВО» предлагают недорогую альтернативу традиционным зенитным ракетным комплексам (ЗРК) малой дальности. Зенитные дроны в разы дешевле зенитных ракет. Роботизированную платформу можно использовать для охраны военных объектов, колонн и гражданской инфраструктуры.

Ранее в октябре стало известно, что компания «Гумич РТК» представила «Импульс-ПВО» на выставке «Интерполитех-2025» в Москве. Робототехнический комплекс на гусеничном шасси несет восемь перехватчиков.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Робот
РТК
