Белоусов заявил о намерении РФ помогать оснащению армий СНГ современным оружием

Москва решительно настроена способствовать оснащению современным вооружением армий стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и передавать коллегам опыт, полученный в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом 31 октября заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

«Решительно настроены расширять совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки. Способствовать оснащению национальных армий современными образцами вооружения. Передавать опыт, полученный в ходе специальной военной операции на Украине», — приводятся его слова в Telegram-канале Минобороны РФ.

Белоусов указал, что сложная обстановка в мире требует единого подхода военных ведомств СНГ к оценке возникших вызовов и угроз. Приоритет для министерств обороны — укрепление национальных вооруженных сил и поддержание региональной стабильности.

«На фоне сложной военно-политической обстановки особенно важно единство подходов как к общему нашему героическому прошлому, так и к оценке современных вызовов и угроз», — добавил он.

Ранее министр обороны РФ уточнил, что решающую роль в сохранении стабильности в Центрально-Азиатском регионе играет сотрудничество России с Казахстаном в военной области. По словам Белоусова, Минобороны РФ оказывает Казахстану содействие в совершенствовании вооруженных сил и активно делится своим боевым опытом. В российских военных учебных заведениях продолжается обучение военных Казахстана.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита глав СНГ 10 октября отметил, что военнослужащие сейчас решают задачи, которые имеют судьбоносный характер для России.