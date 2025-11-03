Путин подписал указ о выплатах разработчикам робототехники в новых регионах

Путин подписал указ о выплатах разработчикам РЭБ в новых регионах

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах и дополнительных социальных гарантиях для разработчиков робототехники и РЭБ в новых регионах, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

"Предоставить лицам, исполняющим должностные (служебные, трудовые) обязанности, выполняющим работы (оказывающим услуги), связанные с разработкой, модернизацией и (или) апробацией робототехнических комплексов (систем), систем связи, средств радиоэлектронного подавления, беспилотных летательных аппаратов и других технических средств, на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области", - говорится в документе.

Согласно документу, семьи погибших разработчиков и операторов систем РЭБ в новых регионах получат единоразовую выплату в размере пяти миллионов рублей, в случае получения ими ран и увечий выплата составит три миллиона рублей.