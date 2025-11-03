Россию нельзя победить военной силой из-за духовного стержня, заявил Шойгу

Шойгу: Россию нельзя победить военной силой из-за духовного стержня ее народов

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россию невозможно победить военной силой из-за веками складывавшегося духовного стержня населяющих ее народов - приверженности правде и справедливости, милосердию, любви, крепкой семье и преданности Родине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Духовный стержень нашего общества составляют одни и те же нравственные ориентиры, которые закладывались нашими предками на протяжении столетий. Это важное историческое наследие, приверженность правде и справедливости, милосердие, любовь, крепкая семья. И, конечно, это преданность Родине. Именно эти ценности питали энергией созидания, вдохновляли на великие свершения наших предков. И сегодня они служат для нас фундаментом, лежат в основе нашей государственности, служат опорой в жизни человека и семьи, формируют культуру и мировоззрение", - сказал Шойгу на пленарном заседании международного фестиваля "Народы России и СНГ".

По словам Шойгу, все попытки победить Россию военной силой провалились, потому что за спиной армии стояло братство народов.