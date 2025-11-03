Войти
Lenta.ru

На Западе удивились победе старого самолета над F-35

878
0
0
Фото: Hamad I Mohammed / Reuters
Фото: Hamad I Mohammed / Reuters.

MWM: F/A-18E из 1990-х «сбил» самолет пятого поколения F-35 на учениях

Палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet, который разработали в 1990-е годы, смог «сбить» самолет пятого поколения F-35B Lightning II на учениях. Победе менее совершенного истребителя удивились в публикации западного издания Military Watch Magazine (MWM).

Автор обратил внимание на кадры, демонстрирующие имитацию поражения британского F-35B истребителем Super Hornet Военно-морских сил США. Самолет пятого поколения выполнял полеты с палубы авианосца Prince of Wales в Тихом океане. Корабль перебросили для проверки способности британского флота «проецировать мощь».

«Это столкновение привлекло особое внимание из-за технологических различий между двумя самолетами: F-35 на сегодняшний день является самым совершенным типом истребителя в западном мире, в то время как F/A-18E представляет собой гораздо более старую конструкцию четвертого поколения», — говорится в материале.

Как пишет издание, этот эпизод привлек внимание к недостаткам F-35 при ведении ближнего боя в зоне видимости.

В январе заслуженный военный летчик России генерал-майор в отставке Владимир Попов рассказал, что российский истребитель пятого поколения Су-57 превосходит F-35 по маневренности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-18
F-35
F-35B
Super Hornet
ПАК ФА
Проекты
Авианосец
Военные учения
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 16:27
  • 11312
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность
  • 04.11 03:54
  • 4
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 04.11 00:29
  • 63
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.11 21:11
  • 1
В США жителям Чикаго дали совет при подлете российской ядерной «Булавы»
  • 03.11 19:17
  • 13
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 03.11 19:12
  • 333
Космонавтика Илона Маска
  • 03.11 18:04
  • 3
ГРЦ Макеева начнет работу по созданию многоразовой ракеты-носителя "Корона" в 2023 году
  • 03.11 17:17
  • 0
Запад, как обычно, стреляет сразу по двум зайцам
  • 03.11 06:44
  • 3
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 02.11 13:39
  • 178
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 01.11 02:30
  • 0
Ответ на ""Цифровая война" - новая реальность"
  • 31.10 19:12
  • 0
Комментарий к "Стало известно о сценарии ядерного «второго удара» России"
  • 31.10 14:08
  • 36
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 31.10 01:33
  • 2
Бездорожный рабочий: в войска начали массово поставлять вездеходы «Пластун-ТТ»