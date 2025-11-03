Сдачу новейшего итальянского спасателя подлодок сдвинули на два года

На верфи компания T. Mariotti спустили на воду водолазное судно – спасатель подлодок "Ольтерра" (Olterra). Как уточняет Naval News, это первое судно программы SDO–SuRS (Special and Diving Operations – Submarine Rescue Ship), предназначенное для ВМС Италии.

Помимо наименования новое судно получило и девиз – Per Atra Aequora Fulgor, что в переводе означает "Во имя Света".

Спуск на воду нового спасательного судна "Ольтерра", Италия T. Mariotti

Дизайн спасательного судна SDO-SuRS, Италия T. Mariotti

В церемонии спуска на воду участвовали представители итальянского флота, национальных и местных властей, включая губернатора Лигурии Марко Буччи и мэра Генуи Сильвию Салис, а также руководство компании T. Mariotti и судостроительной промышленной группы Genova Industrie Navali (GIN).

В июне 2021 года компания T. Mariotti заключила контракт на поставку итальянским ВМС нового спасателя подлодок, который должен заменить водолазное судно "Антео", выполняющее аналогичные задачи уже более 40 лет. Тогда предполагалось, что постройка нового спасательного судна начнется ближе к концу 2022 года, а передача флоту ожидалась в 2025 году. В итоге закладка "Ольтерры" состоялась в апреле 2023 года. Согласно текущим планам, судно передадут флоту в 2027 году.

Новый спасатель должен самостоятельно искать и определять местоположение терпящих бедствие подводных лодок, а также обеспечивать спасение экипажей аварийных субмарин за счет использования новой системы, позволяющей проводить операции на глубине до 600 метров. Кроме того, судно "Ольтерра" предназначено для защиты критически важной подводной инфраструктуры в Средиземном море и за его пределами.

Помимо спасательных функций, его рассматривают в качестве учебного судна для подготовки водолазов и флотских подразделений спецназначения и базовой платформы для управления экспедиционными силами в рамках поддержки национальных операций и миссий НАТО. Также судно сможет оказывать помощь гражданским службам при ликвидации последствий стихийных бедствий.

Длина нового судна – 128 метров, ширина – 24 метра, полное водоизмещение – 8600 тонн. Его оснастят интегрированной электрической пропульсивной системой (IFEP) и системой динамического позиционирования последнего поколения DP3, что позволит ему работать с максимальной точностью даже в сложных погодных условиях.

"Ольтерра" сможет развивать скорость до 16 узлов, дальность плавания – 5000 морских миль. Экипаж – 120 человек, плюс до 80 человек дополнительного персонала. На борту предусмотрено размещение многоцелевого вертолета EH-101.