Эксперт Подвиг отметил уникальность инженерной разработки «Буревестник» в мире

Россия разработала вооружение, которое стала уникальным инженерным проектом в мире. Об этом 31 октября заявил старший научный сотрудник Института ООН по проблемам разоружения Павел Подвиг, комментируя новейшую российскую ракетную систему «Буревестник».

«Россия создала нечто, чего не смог бы сделать никто другой. Благодаря своей неограниченной дальности полета она может облетать средства ПВО, которые могут развернуть США или другие государства», — отметил Подвиг, его интервью приводится на YouTube-канале «Kyiv Independent».

По его словам, «Буревестник» является уникальным инженерным проектом, не имеющим аналогов в мире. Он отметил, что ранее подобные разработки не велись даже в России, несмотря на высокий уровень ее технологического потенциала.

26 октября президент России Владимир Путин объявил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Как отметил российский лидер, «Буревестник» — это уникальная установка, у которой нет аналогов в мире. По его словам, теперь предстоит задача по постановке ракет «Буревестник» на вооружение ВС РФ.

13 октября СМИ сообщили, что новая крылатая ракета «Буревестник», которая на тот момент испытывалась Россией, способна усилить военную мощь страны. Она обладает большой дальностью, может переносить ядерный заряд, а также способна обходить системы противовоздушной обороны и достигать целей с огромной скоростью.