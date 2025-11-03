Войти
Известия.ru

Эксперт Подвиг отметил уникальность инженерной разработки «Буревестник» в мире

819
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Россия разработала вооружение, которое стала уникальным инженерным проектом в мире. Об этом 31 октября заявил старший научный сотрудник Института ООН по проблемам разоружения Павел Подвиг, комментируя новейшую российскую ракетную систему «Буревестник».

«Россия создала нечто, чего не смог бы сделать никто другой. Благодаря своей неограниченной дальности полета она может облетать средства ПВО, которые могут развернуть США или другие государства», — отметил Подвиг, его интервью приводится на YouTube-канале «Kyiv Independent».

По его словам, «Буревестник» является уникальным инженерным проектом, не имеющим аналогов в мире. Он отметил, что ранее подобные разработки не велись даже в России, несмотря на высокий уровень ее технологического потенциала.

26 октября президент России Владимир Путин объявил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Как отметил российский лидер, «Буревестник» — это уникальная установка, у которой нет аналогов в мире. По его словам, теперь предстоит задача по постановке ракет «Буревестник» на вооружение ВС РФ.


13 октября СМИ сообщили, что новая крылатая ракета «Буревестник», которая на тот момент испытывалась Россией, способна усилить военную мощь страны. Она обладает большой дальностью, может переносить ядерный заряд, а также способна обходить системы противовоздушной обороны и достигать целей с огромной скоростью.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 16:27
  • 11312
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность
  • 04.11 03:54
  • 4
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 04.11 00:29
  • 63
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.11 21:11
  • 1
В США жителям Чикаго дали совет при подлете российской ядерной «Булавы»
  • 03.11 19:17
  • 13
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 03.11 19:12
  • 333
Космонавтика Илона Маска
  • 03.11 18:04
  • 3
ГРЦ Макеева начнет работу по созданию многоразовой ракеты-носителя "Корона" в 2023 году
  • 03.11 17:17
  • 0
Запад, как обычно, стреляет сразу по двум зайцам
  • 03.11 06:44
  • 3
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 02.11 13:39
  • 178
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 01.11 02:30
  • 0
Ответ на ""Цифровая война" - новая реальность"
  • 31.10 19:12
  • 0
Комментарий к "Стало известно о сценарии ядерного «второго удара» России"
  • 31.10 14:08
  • 36
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 31.10 01:33
  • 2
Бездорожный рабочий: в войска начали массово поставлять вездеходы «Пластун-ТТ»